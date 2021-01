Hayem y Durán no asisten a la Comisión Especial para explicar manejo de fondos

Samuel Amaya98

@SamuelAmaya98

La Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del Presupuesto General, dentro del marco de la pandemia Covid-19, acordó convocar nuevamente a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y al exministro de Gobernación, Mario Durán, para que detallen los recursos que tuvieron disponibles durante el confinamiento obligatorio.

Cabe mencionar que el miércoles 6 de enero la instancia legislativa citó a ambas personajes, hoy se dio a conocer que la ministra Hayem había mandado una nota donde se excusó de no comparecer. “la ministra de Economía mandó una nota donde decía de que no podía asistir a la Comisión Especial porque tenía compromisos adquiridos y que se volviera a citar en otra fecha”, indicó el presidente de la instancia legislativa, Rene Portillo Cuadra, quien agregó que “solo mandó un informe”, pero este no es suficiente argumento para los legisladores que cuestionan la entrega de los 300 dólares a 1.5 millones de salvadoreños durante la cuarentena estricta.

A Mario Duran le cuestionan sobre los más de 700 millones de dólares que utilizó de FOPROMID paras gastos en diferentes áreas, al exministro de Gobernación, se le notificó en la sede del partido de Nuevas Ideas, ya que la comisión desconocía su domicilio; sin embargo, la sede del partido rechazó dicha notificación. Portillo Cuadra dijo que se volverán a convocar a Hayem y a Durán para el próximo martes 19 de enero.

También los legisladores acordaron certificar a la Fiscalía General de la República por la falta de información de las entidades de Gobierno, en este caso Economía, y Gobernación.