“Hay que proceder con habilidad”: Padre Ariel Cruz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El sacerdote Ariel Cruz de la parroquia de San Francisco, de Mejicanos, presidió la misa este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En la homilía, el religioso dijo que la situación que vivió Monseñor Oscar Arnulfo Romero es similar a lo que viven los salvadoreños hoy. “Ciertamente no iguales, pero no lejos de ser distinta”.

El líder religioso sostuvo que en la realidad que el país vive se procede con “tanta habilidad” que “nos admiramos de tanta maquinación” con tal de mantener sus intereses que proceder con amor y dignidad en favor de los demás.

“Yo solo hago eco de nuestro pastor, Monseñor Romero, y sean ustedes los que reflexionen. Yo no expreso estas cosas porque me nace a mí, sino, trato de aplicarlo al mensaje que Jesús nos quiere dar a través de su palabra”, destacó el padre.

Romero decía que “la humanidad no comprende su dignidad, no se promueve y vive en un conformismo”; de esa frase el padre Cruz reflexionó que los ricos no son los únicos culpables “del pecado social”; sino que también están “los perezosos y los marginados que no luchan por conocer su dignidad y trabajar para ser mejores”.

“Todo aquel que se adormece y está tranquilo, está pecando. Frente a lo que vivimos, hay que proceder con habilidad, no formemos parte de ese pecado, hay que aprender a comprender y a conocer nuestra dignidad para superar tantos retos que la misma sociedad nos presenta”, remarcó el religioso.

Los feligreses recordaron a Romero pues él lamentaba de qué se explotara o comprara al pobre por dinero; en ese sentido, en la procesión de ofrendas presentaron la palabra “conciencia” simbolizando que como cristianos “no debemos dejarnos comprar o participar por dinero en negocios ilícitos, corruptos, engañosos o explotadores”.

Monseñor Romero se lamentaba de ver tanta gente que a espalda de Dios idolatraba el dinero, por eso presentaron dinero simbolizando que idolatrar o acaparar es injusto; ya que debe ser utilizado para hacer justicia y dar bienestar al más necesitado.

También presentaron una canasta de víveres, ya que Monseñor Romero lamentaba las desigualdades que mantiene la sociedad. Con ello, simbolizaron que dichos alimentos llevarán alivio al hambre para familias necesitadas de la comunidad.