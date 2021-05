Hasta que no se tenga una política de Estado, es difícil que el país cambie

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El científico y sociólogo, Carlos Vela, residente en los Estados Unidos, señaló que si El Salvador no implementa una política de Estado, su desarrollo es incierto.

“Veo al país un poco complicado. Mi idea es que el país se supere, pero lo veo un poco complicado”, dijo el ingeniero industrial entrevistado en el programa Neto López Radio.

Vela dijo que en el país se han generado muchos prejuicios entre los políticos y puso el caso del anuncio de que diputados salientes estarían saliendo por las fronteras presuntamente por haber cometido actos de corrupción.

“Ese es un prejuicio, pensar que el administrador anterior ha robado, sin tener ninguna prueba es un prejuicio”, agregó el científico.

Vela afirmó que los cambios reales necesitan también de una transformación en el seno de la sociedad, y tienen que ir amarrados a una planificación ordenada.

“Mientras no tengamos una actitud más cívica y hasta que no tengamos una política de Estado, yo veo difícil que el país cambien”, manifestó.

Agregó que había esperanzas de que el actual Gobierno estableciera una política de Estado para resolver todos los problemas que más aquejan a la sociedad salvadoreña, pero que no se ha logrado concretar.

“Para mí, un sueño fue que este gobierno llegara a establecer una política de Estado positiva para superar todos los problemas y el atraso histórico. Hasta hoy no se ha logrado porque no ha habido acuerdo con la Asamblea, porque no hay ministros preparados o por cualquier razón, creo que el país está en una situación difícil”, agregó.

Por otra parte, consideró que el gobierno de El Salvador no está tomando la decisión más correcta en su relación con los Estados Unidos

“La relación de El Salvador con China sí molesta en los Estados Unidos. Hay una relación subjetiva con El Salvador”, dijo Vela quien agregó que el país no podría vivir ni un día sin una relación con la nación norteamericana.