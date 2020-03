Hasta 92 testigos presentará FGR contra policías y civiles en Caso Carla Ayala

Alexander Pineda

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres celebró una audiencia especial ayer, con el objetivo de determinar el orden en el que desfilarán las pruebas y testimonios en el juicio contra doce policías y dos civiles acusados de incumplimiento de deberes y encubrimiento en el asesinato de la agente policial Carla Ayala, en diciembre de 2017.

El fiscal Arturo Cruz explicó que en la audiencia especial se planteó hacer una depuración de elementos probatorios con el fin de agilizar el desarrollo de la vista pública (juicio), a celebrarse este próximo 16 de marzo; sin embargo, algunos abogados defensores se opusieron a que se hiciera esta depuración en la diligencia extraordinaria de este miércoles.

Asimismo, sobre el principal sospechoso de asesinar a Carla Ayala, el exmiembro del extinto cuerpo élite Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, alias Samurai, el fiscal dijo que este tiene la calidad de reo ausente y los delitos que se le atribuyen no serán conocidos en este proceso. La Fiscalía General de la República (FGR) ha ofertado 92 testigos, en su mayoría investigadores, aseguró el fiscal.

Querellante opina

Arnau Baulenas, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (IDHUCA), quien actúa como querellante en favor de la familia de Carla Ayala, opinó que el caso debe ser procesado con agilidad en aras de evitar el sufrimiento de la familia.

Para el abogado del IDHUCA, los esfuerzos de la Policía Nacional Civil (PNC) por ubicar a Castillo Arévalo son dudosos, puesto que a más de dos años de los hechos no se tiene mayor información sobre su paradero.

«Dudamos de que se estén haciendo labores por encontrar a Samurai; lamentablemente, las falsas promesas del actual director de la PNC (Mauricio Arriaza Chicas) no se han cumplido y eso también es revictimizante y hay que ponerlo de manifiesto; no solo la ausencia de Carla es duro para la familia, no solo haber estado nueve meses sin saber dónde estaba, sino este proceso judicial es complicado y más cuando desde las instituciones se nos mienta», expresó.