“Hago un llamado a la paz y la misericordia”: Obispo Medardo Gómez

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

El Obispo Medardo Gómez, máximo representante de la Iglesia Luterana Salvadoreña, hizo un llamado al presidente de la república, Nayib Bukele, a mostrar compasión por las personas que han sido capturadas sin tener vínculos con el accionar delictivo de las pandillas en el país.

“Es de considerar porque bajo un régimen de excepción -los reos- pierden su derecho a la defensa y prácticamente sería hasta que pasen los 30 días del régimen de excepción poder tener acceso a la defensa; entonces, se necesita compasión, se necesita misericordia, se necesita comprensión de las autoridades”, dijo.

“En el nombre de Dios, ahora que estamos cerca de la Semana Santa, que haya un regalo para las familias, que puedan vivir una buena Pascua (resurrección de Jesús), una buena Semana Santa, con una decisión de dar libertad a los presos que no están considerados ser pandilleros porque prácticamente con tantas personas que se han llevado, no todos son pandilleros”, reparó el Obispo Gómez.

Con estas declaraciones, el Obispo Gómez acompañó y denunció la detención arbitraria de Roselia Elvira Rivas de Alfaro, lidereza de la comunidad Mata de Piña, cantón San Marcos Lempa, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.

La detención ocurrió la semana recién pasada en el marco del Estado de Excepción, aprobado por al Asamblea Legislativa, según Decreto Legislativo No. 333, que autorizó la pérdida temporal de derechos constitucionales de la población salvadoreña, desde el pasado 27 de marzo, y que ha generado más de cinco mil capturas de personas. La Iglesia Luterana Salvadoreña trabaja con diversas comunidades a nivel territorial con programas de participación social, migración, salud, ecología y pastoral familiar, desde un enfoque pastoral diaconal, ecuménica y profética que busca una transformación social en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

“Ustedes pueden informarse en redes sociales dónde salen familias y personas dando testimonio que han sido abusadas, que sus familiares han sufrido detenciones de forma injusta, eso se ha cometido aquí y es algo que seguirá sucediendo si siguen con esta campaña”, afirmó el religioso.

Asimismo, mencionó que han recibido diversas llamadas de familias que les han informado de la capturas de sus hijos y llevados de una forma que atestiguan que ha sido injusta, porque no tenían vinculación o participación con los grupos pandilleriles, pero las autoridades ignoraron los argumentos y fueron llevados a las bartolinas.

“Eso es hasta escandaloso que ahora se informa que más de 5 mil personas han sido capturadas y llevadas presas, lógicamente es seguro que se cometan abusos cuando hay factores de improvisación, algo que no fue planeado, no fue pensado, y es de donde surgió el Régimen de Excepción, donde el presidente (Nayib Bukele), solo dio órdenes a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo impuso inmediatamente”, sostuvo el obispo Gómez.

“Mi madre no es una delincuente, mi madre es una luchadora social con las comunidades y el pueblo ”, afirmó Dolores Guadalupe Alfaro Rivas, hija de Roselia Elvira Rivas, al relatar los hechos sobre la captura de su madre en la Comunidad Mata de Piña, en San Marcos Lempa, Usulután.

“Ella fue detenida de manera arbitraria por agentes policiales que aprovechando el Estado de Excepción, llegaron a buscar a mi mamá en su vivienda y donde hubo abuso de poder por parte de los agentes -y ella- , al sentirse intimidada por uno de los agentes de la Policía Nacional Civil, tomó la iniciativa de grabar el video y la maltrataron”, relató Dolores.

Y agregó: “Mi madre es una líder comunitaria dedicada a apoyar a sus comunidades, en donde no solo se beneficia una familia, sino muchas es una cosmetóloga humilde que lucha a diario por llevar el sustento diario a sus hijos”, dijo.

Dolores Guadalupe agradeció el apoyo y acompañamiento de la Iglesia Luterana, de las comunidades y de las organizaciones sociales que luchan por la defensa de los derechos humanos, la diáspora que reside en Europa y Australia, que les han dado mensajes de solidaridad.

Así como, la respuesta que les ha dado hasta el momento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ( PDDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), luego de comentar que Roselia Elvira, ha sido trasladada al centro penal de Mujeres en San Salvador.

“Nos sentimos indignados por la injusticia cometida contra mi madre, -ella no es delincuente- y como familia exigimos la liberación inmediata de mi madre Roselia Elvira Rivas, en nuestro hogar hace falta su alegría, su calor, su amor, pedimos a las autoridades reflexionen y enmienden su equivocación que está llevando dolor, sufrimiento y angustia a nuestra familia, al no tener noticias claras sobre la situación de nuestra amada madre”, sostuvo Dolores Guadalupe.

Tomás Córdova, líder comunitario de Mata de Piña, reiteró el acompañamiento como miembros de la comunidad de apoyar la denuncia de la familia de Roselia Elvira, reafirmando que el trabajo de ella, parte de su liderazgo comunitario entre la población de las comunidades y exigió a las autoridades correspondientes su pronta liberación.

“Roselia fue privada de libertad y desconocemos los motivos de su detención, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados del ejército se acercaron a su casa de habitación y la llamaron desde la calle para que saliera y ella llegó, donde ellos estaban y ellos, la agredieron tirándola al suelo”, relató.

“Ellos la maltrataron dándole golpes, no respetando sus derechos humanos, no respetaron su dignidad, ni su estado físico y estado moral. No respetando su derecho que le corresponde como persona porque ella es inocente”, consideró Córdova.

Sobre la captura de Roselia Elvira de Alfaro, el líder comunitario, señaló que siguiendo investigaciones desde los testimonios que tienen sobre esta acción de las autoridades policiales y militares en la zona, todo se debió a su carácter de su trabajo comunitario en beneficio de la población.

“Sabemos que su captura no es por delincuencia o criminal, si no por persecución política y por eso todos los habitantes de las comunidades nos solidarizamos con ella y en los sufrimientos y el dolor de ella”, indicó.

“Pedimos por su familia, sus hijos y su esposo, la libertad para Roselia, porque ella es persona que siempre hemos trabajado juntos, yo como líder y ella como trabajadora social para el bienestar de las comunidades, elaborando proyectos para las familias de escasos recursos y por eso nuevamente repito que las autoridades correspondientes le den la pronta libertad a Roselia”, puntualizó Córdova.