“Hago responsable a la PNC de cualquier agresión, amenaza o atentado hacia mi vida”: Manuel Gil

Rosario Rivas

@pmeza1

La imagen de Manuel Gil difundida por la PNC por utilizar una credencial vencida de Diario Co Latino, durante la reciente marcha del 17 de octubre para protestar contra el gobierno de Nayib Bukele, no dejó de sorprender a quienes lo conocen como un comunicador social, y también porque fue corresponsal de Diario Co Latino hasta hace dos años. Gil, pidió disculpas públicas por el uso de la credencial de este periódico digital.

Gil, además, hizo un recuento de lo sucedido a quienes provenía de Sonsonate hacia San Salvador, para participar de la protesta, el domingo pasado, cuanto la PNC montó retenes en diferentes puntos del país para detener los buses que transportaban a personas que participarían en la marcha.

Gil viajaba desde Sonsonate hasta San Salvador, en el recorrido el grupo del que formaba parte fue detenido dos veces, la primera, a la altura del cantón Tres Ceibas, donde la policía y soldados mantenían un retén e impidieron el paso vehicular durante casi una hora.

Gil, una activista y comunicador social, en su programa “Sonsoneteando”, que trasmite en Facebook, aceptó que utilizó la credencial del Diario Co Latino, vencida hace dos años, para salvaguardar su seguridad, quizás si no la hubiese portado otra cosa pudo pasar, dijo. “Yos dispuse andar esta credencial, efectivamente está vencida, se venció hace dos años…he sido colaborador de varios medios de comunicación”, incluido Diario Co Latino, dijo.

Y agregó “con el debido respeto le digo al Director del Diario Co Latino Francisco Valencia y al personal del medio y otros medios que yo estoy convencido que esa acreditación nos protegió y permitió la comunicación… no he cometido falta, ni he agredido a nadie, si no al contrario, fuimos intimidados”

“En la cuenta oficial de twitter de la PNC han publicado este carnet y mi imagen, han insinuado que no soy periodista, y que de manera deliberada o intencional utilicé este carnet o esa acreditación, les repito, soy luchador social, comunicador social, iba en la protesta representando a mis compañeros”.

Gill agregó que “a partir de esta publicación de la PNC los hago responsable de cualquier agresión, amenaza o atentado hacia mi vida, porque me presentan como usurpador, un delincuente, eso es grave, no he cometido falta o delito, no he irrespetado a nadie, y con respeto enfrenté a ciudadanos que se acercaban a preguntar.

Para Gil este gobierno, que cataloga como una dictadura, está utilizando a las autoridades: la PNC y FAES para intimidar.

Es de destacar que la justificación de la Policía Nacional Civil, al proceder a detener la actividad del domingo, estaba establecida en el “Protocolo de actuación para la intervención policial ante actos de protesta que genere concentraciones y movilizaciones de personas».

Sin embargo, la Constitución de la República de El Salvador establece de que los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, no obstante, en este caso la orden era impedir el paso a los que protestaban.

Entre los sectores que marcharon el domingo están: gremios, mujeres feministas, defensores de derechos humanos, jueces y comunidades, entre otros, que demandaron el respeto al Estado de Derecho en el país, la principal causa de la protesta del domingo, la segunda en lo que va del año.

Miles de salvadoreños marcharon para exigir que se vuelva al estado de derecho, se vuelva a la independencia de los órganos de Gobierno, que se resuelva el tema de los desaparecidos, que se anule la Ley Bitcóin.

Además, pidieron las derogatorias de los decretos legislativo que el oficialismo ha aprobado, con las que ha concentrado el poder en manos del presidente de la República Nayib Bukele.

Entre los lineamientos de actuación, dice el protocolo, en el caso de actividades de protesta desarrolladas por Organizaciones de Veteranos y ex combatientes de la FAES/FMLN y otras organizaciones y movimientos sociales, al tener información del desarrollo de actividades de protesta “la Subdirección de Inteligencia deberá garantizar que las dependencias centrales desarrollen actividades de levantamiento de información a efecto de recabar información sobre las acciones de protesta, toma de instalaciones, cierres de fronteras y carreteras de primer orden”.