Hacienda indica “buenos pronósticos” para 2022

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó que las finanzas del país, al cierre de 2021, fueron “esperanzadoras”, ya que, para el tercer trimestre, el crecimiento económico fue de 11.7%, según el Banco Central de Reserva, mientras que las proyecciones señalan un 4% de crecimiento para el país en este 2022. El funcionario comentó que fueron $500 millones más en recaudación de lo que se había proyectado en 2021, dicho monto es un 10% más de los ingresos tributarios que habían pronosticado.

“A octubre (2021), nosotros, habíamos recaudado lo que habíamos recaudado en el año 2020”. El crecimiento económico se debió, según Zelaya, a la implementación de FIREMPRESA, el aumento al salario mínimo y otras acciones en materia fiscal.

“A pesar de que fue un año difícil para todas las economías a nivel mundial, El Salvador ha cerrado muy bien, tiene muy buenos pronósticos para el año 2022, nos ubicamos en las primeras cinco economías que tienen mejores perspectivas de crecimiento en la región junto a Panamá y República Dominicana”, destacó Alejandro Zelaya.

Zelaya añadió que a finales de marzo se podrían anunciar los datos sobre un posible crecimiento económico del cuarto trimestre del 2021.

Además, afirmó que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han seguido su curso, “solo se han parado en las mentes de los analistas adversos al Gobierno”. También, comentó que nunca el FMI ha dicho que ha dejado de conversar con El Salvador sobre las negociaciones de un acuerdo de Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés) por un monto total de $1,300 millones.

“Nosotros continuamos con estas conversaciones y hemos avanzado”, dijo.

Las monedas Bitcoin no se compran a placer

Una de las interrogantes que se le planteó al encargado de las finanzas del Estado fue que, si el presidente de la República cuando compra Bitcoins lo hace por placer o si existe un proceso, a lo que Zelaya contestó: “no es que cuando el presidente compra lo hace a su placer, hay procedimientos”, refiriéndose a que compra las monedas cuando existe una baja en su valor. Los fondos para comprar dichas monedas salen del fideicomiso“FIDEBITCOIN”, que se fondeó con 150 millones de dólares; “de esos $150 millones, básicamente, el presidente y todo el equipo de gobierno, dentro de nuestras políticas, hemos decidido mantener cierta parte en

Bitcoin, y otra en dólares para ganar un poco con las apreciaciones de valor”, comentó Zelaya.

“Cuando compramos Bitcoin y sube el valor, vemos las ganancias y podemos financiar proyectos como el hospital veterinario”, añadió.

Son alrededor de mil monedas las que ha anunciado Bukele que el país ha comprado, por un monto de entre 45 a 50 millones de dólares, según las declaraciones de Alejandro Zelaya.

Fondo de pensiones no se tocarán

Se le cuestionó a Zelaya sobre si el Gobierno pudiese meter mano a las AFP para tener otra fuente de ingresos, ante esto, el funcionario sostuvo que no será así: “somos respetuosos de los ahorros de los salvadoreños, creemos que es necesario una reforma de pensiones, el presidente y el equipo económico estamos terminando esta reforma, una vez la tengamos, la vamos a presentar a la Asamblea Legislativa para su discusión.

Tenemos un anteproyecto bastante avanzado a nivel de Gobierno, pero será hasta que el presidente nos dé la iniciativa de ley respectiva”, comentó.

Según dijo Zelaya, la reforma de pensiones se centrará en el cotizante, “no en el Estado, ni las AFPs”. “Es el cotizante quien debe recibir una mejor pensión, porque nuestro sistema ha condenado a que algunos pensionados no se puedan retirar porque no tienen una pensión digna; les ha tocado no contribuir al sistema, pero no pueden dejar de trabajar, están en un limbo. Nosotros tenemos que remediar esa situación en el corto plazo”, comentó Zelaya.

Enviarán una veintena de leyes a la Asamblea Legislativa

El Gobierno dijo días atrás que se enviarán 20 leyes a la Asamblea Legislativa, relacionadas con “libertad financiera e inversión en el mercado de valores”, destacó Zelaya. Esto para que sea funcional el tema de los bonos bitcoin que el GOES pretende implementar. “Somos el primer país que emitirá un bono bitcoin, como nunca se ha emitido, entonces hay que regularlo, hay que emitir muchas relaciones para eso”.

Mientras que, en el mercado regional de deudas, El Salvador es uno de los postulantes con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que va a otorgar $150 millones para el desarrollo de ese mercado de deudas. Por ello, se necesita andamiaje jurídico, expuso Zelaya.

Básicamente un mercado regional de deudas es emisión de bonos que inversionistas pueden comprarlo, actualmente uno a nivel centroamericano no existe, concluyó Zelaya.