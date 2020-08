Hacienda ha denunciado evasión de impuestos por más de $22 millones

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Cuatro nuevos avisos por presunta evasión de impuestos presentaron ayer las autoridades del Ministerio de Hacienda, ante la Fiscalía General de la República (FGR). El monto de estos casos de evasión supera el millón de dólares afirmaron.

Hasta la fecha, en el marco del denominado “plan antievasión” impulsado por Hacienda desde octubre del año pasado, se han denunciado 33 casos de evasión que suman más de $22 millones, aseguró el viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda, Douglas Rodríguez.

El ministro Alejandro Zelaya indicó que para interponer los avisos penales toman en cuenta el comportamiento tributario, declaraciones omitidas y montos de tributación que no son congruentes.

Entre las entidades acusadas ayer ante el Ministerio Público, hay una empresa constructora, una sociedad de personas contratista del Estado y una alcaldía. Estos contribuyentes están asentados en la zona occidental del país. Por norma tributaria, los nombres de contribuyentes son confidenciales.

“Hay una alcaldía que retuvo la renta a los empleados y no la entregó al Ministerio de Hacienda, no es posible que a los empleados se les retenga y no se pague al Estado lo retenido”, comentó Zelaya.

En el caso de la empresa constructora, las autoridades de Hacienda detallaron que esta poseía documentación tributaria falsa por $197,000. En tanto, la sociedad de personas que brindó servicios al Estado en el año 2017 cobró un pago por $445,000 y en su declaración tributaria correspondiente no se consigna dicho ingreso.

Sobre la resolución de la controversia emitida este miércoles por la Sala de lo Constitucional en la que ordenó al presidente sancionar y publicar el decreto legislativo 661 que regula las fases de reapertura económica, el ministro Zelaya opinó que la Sala “cometió una desconexión”, que el decreto “tiene muchas incongruencias”, pero que acatarán la resolución.