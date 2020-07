Hacienda descarta incremento al subsidio del transporte público

Rosmeri Alfaro

@DiarioCoLatino

“Ya no debería existir el subsidio al transporte colectivo”, manifestó el titular de Hacienda, Nelson Fuentes, quien descartó cualquier aumento al monto e incluso cuestionó el mecanismo. El ministro aseguró que “el Estado no puede aportar más, porque ya el transporte no es rentable”. “El formato que tenemos ahora quedó en el pasado. Soy del planteamiento que debe haber otro”, indicó.

Según el Ministerio de Obras Públicas, a cerca de 200 unidades se les ha suspendido el pago de subsidio, “por circular en malas condiciones”. La cartera de Estado ha solicitado a la Asamblea Legislativa “otorgar las herramientas necesarias, como el uso de GPS y cámaras, para verificar las unidades que circulan y la fijación de precios, con respecto al subsidio otorgado”.

Cabe destacar que el martes venció el decreto legislativo que otorgaba a los transportistas dicho beneficio, por lo que se abocaron a la Asamblea Legislativa para tener un respaldo legal y seguir cobrándolo. Además, exigen un ajuste en el subsidio, de $400 que reciben por cada autobús solicitan $1,200; y de $200 por cada unidad de microbús piden $600.

El sector señaló que en este momento de emergencia es insostenible seguir trabajando con ese monto, debido a la implementación de medidas de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19. La Federación de Empresarios de Transporte cuantificó en unos $150 millones las pérdidas desde que inició la suspensión del servicio, por lo que no descartan un aumento a la tarifa.

Recaudación tributaria baja $44 millones

En cuanto a la recaudación tributaria, Fuentes declaró que 562,121 contribuyentes declararon la renta, de 573,000 esperados. El 30 de junio, el Ministro de Hacienda cerró la declaración del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio 2019, en $500.2 millones. “Tenemos una reducción de $44 millones en recaudación tributaria; sin embargo, a pesar de la situación de pandemia, los ingresos solo se redujeron 4 % con respecto al año anterior (…). Tenemos una proyección al final del año de $990 millones en pérdidas de recaudación, eso implica que debemos seguir recaudando y que los contribuyentes sigan cumpliendo con el pago de sus impuestos de forma puntual”, expuso en una entrevista televisiva.