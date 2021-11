Hacerme cargo de mis elecciones

Por Wilfredo Arriola

Tomar un camino, en definitiva, significa abandonar otros. Encontrar en nuestra elección todas esas razones que me harán continuar en mi decisión, y quizá esto sea un tópico del que ya todos sabemos o por lo menos lo intuimos, mi razón en este articulo de opinión es otra: es no solo elegir un camino, sino saberlo defender.

Hablaba con una profesional de salud acerca de los grandes temas en la vida, en su generalidad oscilan entre el duelo, el amor y las alteraciones que conllevan éstas. Me preguntaba algunas clásicas preguntas para tener una estimación más amplia de lo que considero como amistad y también cómo me miran los demás en mi ausencia. Tratar de responder a manera de guion nunca es fácil, porque se puede quedar en el tintero algunas valoraciones que luego uno puede meditar en que resultan necesarias. A la hora de contestar, intenté no solo definir, sino defender mis elecciones y consideré necesario darle el adjetivo necesario a lo dicho, calificarlo. En ese reparo entendí que elegir es precisar algo o alguien, es enumerar a manera mental sus bondades, sus atributos y en su probabilidad aceptar los errores, a pesar de no ser tarea sencilla, ceder a nuestro gusto personal habla mucho del crecimiento humano, madurar.

No todos somos así, acaso algunos opinan sobre nuestra manera de ser y en su juicio saben identificar las circunstancias por las cuales están entre nosotros, algunos por tener una segunda opinión, por religión, por deporte, por academia, incluso por política y todas las mencionadas atrás formaran indudablemente las razones por las cuales también no nos elijan, a pesar de que el ideal es compartir el sentido común con quienes no forman parte de nuestro fuero personal no termina siendo de esa manera, Benjamín Franklin afirmaba que a la hora de tomar consejos uno lo hiciera con vino pero habría que decidir después con agua… con el tiempo el rango de las amistades se hacen estrechas y ya no quedan ni para el vino ni para el agua. La fortuna les sonríe a otros, y tienen para ambas particularidades y con más ganancia si una les sirve para todo, he valorado que mis amistades sirven para todo y no solo puedo elegirlos también los defiendo, si alguien llegase a cuestionar mis elecciones.

Nada supera al amigo que defiende tu honor en tu ausencia, aclaró Martha Valdés en una entrevista que se le fue hecha, al comentar las influencias que ha tenido en su vida y supongo lo pude hacer ¿Ustedes defienden sus elecciones?