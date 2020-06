“Habrá que establecer reglas de comportamiento a los atletas por el COVID-19”, Dr. Cardona

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El conteo regresivo para la reanudación de las actividades deportivas ya comenzó, luego de que el INDES definiera el protocolo, por lo que Diario Co Latino tomó la opinión del doctor Diego Cardona Alemán, especialista en medicina deportiva.

Y es que es un papel vital en ruta de la reanudación del deporte, pues abonará a contrarrestar la propagación del COVID-19, tras tres meses sin competencias oficiales en los escenarios. No obstante, Cardona Alemán espera que los atletas hayan intentado mantenerse, al menos, en estado físico óptimo, aunque no compitieran. “En los casi tres meses de la cuarentena domiciliaria, los atletas serios y profesionales no debieron bajar la guardia en sus entrenamientos; es decir, debieron haber trabajado con las pocas herramientas y espacios disponibles”, manifestó.

Con respecto al retorno de las competencias, específicamente con los deportes de combate y contacto, el galeno dijo que será clave verificar que ningún atleta esté infectado y que los eventos se realicen sin público.

Asimismo, Cardona Alemán manifestó que “habrá que establecer reglas sobre el comportamiento de los atletas por el COVID-19, porque puede existir algún deportista mal intencionado que quiera escupir o toser sobre un rival a quien quiera quitarle el balón”. En el tema de presupuestos federativos, que implicará gastos que no estaban presupuestados, el médico deportivo sostiene que el país tiene limitaciones económicas, pero eso no debió haber generado tantos problemas, para cuando se produjera el llamado a la reanudar las actividades.

Ubicándose en los años de la guerra, Cardona Alemán expresa que en la época del conflicto armado los atletas también sufrieron similares limitaciones; por lo que, la capacidad de resiliencia que tenemos, nos hace ir reinventándonos y mejorar.

A criterio del galeno, se espera que el INDES y las federaciones inicien un programa de recuperación y retorno al deporte, que incluya desde chequeos médicos, evaluaciones nutricionales y manejo de lesiones; sobre todo, en el caso de los atletas, que se sabía que vendrían con algún tipo de lesiones.

Diego Cardona Alemán considera que los factores son intrínsecos y que dividen el deporte aficionado con el deporte del ciclo olímpico; es decir, con los verdaderos atetas.