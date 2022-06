HABLO DESDE MI DESESPERANZA: REFLEXIÓN.

EL PORTAL DE LA ACADEMIA SALVADOREÑA DE LA LENGUA.

Por Eduardo Badía Serra,

Miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Estoy sentado junto a la ventana abierta que da a la calle. Apenas un tímido airecillo

mueve las mustias hojas de los escasos árboles que aún subsisten. El calor,

sofocante. El sol, incontenible, inclemente, agobiante. Es un desfile interminable de

rostros y figuras, que avanzan, unos, rápido, otros muy lentamente, como si no

quisieran avanzar. La mayoría expresan graves signos de preocupación. Es como un

haz humano sumido en su meditación existencial. Son puros individuos, puros "yo"

repetidos, con sus interioridades repletas de selectas torceduras. Se abren en

abanico, suben, bajan, silenciosos. Es como un azotarse en puras pervivencias. Son

tantos y a pesar de ello yo veo siempre el mismo phylum repetido, la pura

reduplicación. Son siempre el mismo, aunque no son los mismos……..

.

.

.

Veo a mi perro, a sólo un par de metros del punto de mi reflexión. Hace algunos

minutos tomó sus alimentos. Hace siempre lo mismo. Se acerca entonces, me mira y

me aproxima al rostro su largo hocico café-vino, gira a mi alrededor un par de veces,

agita el rabo, se aleja un poco y se hecha sobre el piso de ladrillos helados, se

enrosca entonces y se queda en su quieta mansedumbre. Lucha por mantener

abiertos ambos ojos, y allí se deja estar, más mudo que el silencio. De vez en cuando

vuelve a verme. Nada más……

.

.

.

Siguen pasando, van como apretándose. Tengo la percepción de que caminan

haciendo cuentas. Han de sumar, restar, multiplicar, dividir…. No son siempre los

mismos, pero son siempre el mismo. Frecuentemente asoman a los rostros muecas

indescifrables como que si expresan dolorosas ansiedades. Trato de analizarlos, de

fraccionarlos, para ver si son átomos distintos. Después los sintetizo y me resultan

homogéneos, como infinitamente divisibles, manteniendo la misma densidad en

todas partes. Son isotrópicos en sus propiedades, casi sustancias puras, meros

símbolos probablemente. Bajan, suben, avanzan, se detienen, observan, se

interrogan sin hablar; agitan las cabezas en un afán de mantenerse consistentes.

Van, vienen, vuelven, regresan. Siempre pensando, haciendo cuentas en su

desesperada existencialidad de arrojados-ahí, de pasiones inútiles….

.

.

.

Mi perro, con toda ceremonia, se levantó y salió un momento. Tenía sed. Buscó su

recipiente, sació su necesaria sed de agua, jadeó un instante y regresó. Siempre hace

eso. Volvió a acercarse al punto de mi reflexión, de nuevo me miró con su mirada

inexpresiva en blanco y negro, me mostró su potente dentadura, dio un par de giros

en perfectos círculos a mi alrededor, meneó la cola, se alejó un par de metros y

volvió al mismo punto. Gruñó con un gruñido suave, casi imperceptible, y se enroscó

de nuevo, cayendo en el sopor de somnolencia que le caracteriza….

.

.

.

Siguen pasando, nunca se termina su duración. No desentraño aun su existencial

misterio óntico y ontológico, a pesar de mi esfuerzo analítico-sintético. Sé que son

siempre el mismo, aunque no son los mismos. Trato de encontrar algún método

apropiado para captar su esencia, su todo en una sola parte, su mismidad unívoca.

Error tratar de analizarlos para después sintetizarlos, si son la misma cosa en todas

sus posibles partes. Hay que captar su ser, que es justo y sólo entitativo, mediante

un acto único, intuitivo. Hay que meterse en ellos, penetrarlos, y desde allí captar su

realidad. Rodearlos desde diferentes posiciones externas, aunque estas sean tantas

como infinitas, es como conceptuarlos, definirlos, logificarlos. Pero ¿Cómo es posible

conceptuar lo mismo? Les analizo girando a su alrededor y el análisis me resulta

sintético, aporético. Son homogéneos, isotrópicos, iguales, ¡No! No habrá que

analizarlos ni muchos menos que sintetizarlos. ¡Hay que intuirlos! ¡Conocerlos en un

solo acto, en un mismo acto, en un acto instantáneo, intemporal! ¡Eso es!, caminan,

van y vienen, bajan, suben. Hacen cuentas mentales, muecas inconsistentes. No

asoma nada de sus interioridades. Van rápido, despacio, avanzan y no avanzan, se

quedan y se van, permanecen tanto cuando desaparecen…………

.

.

.

Ahora sí mi perro cedió al ocio. Ya alcanzó la sophia aristotélica. No le preocupa

nada. Está plácidamente colocado en un mundo de real contemplación. Cerró los

ojos. Sólo sé que está vivo por su respiración acompasada, que le hace pendulear el

dorso. Se infla y se desinfla incesantemente. ¡Vaya forma de estar para la reflexión!

El color rojo-vino se le encarna con el calor del sol, que entra en haces de rayos por la

ventana, haciendo conos alargados. Siempre es lo mismo. Así se dejará estar por

unas horas. Es una rosca roja meditando en silencio….

.

.

.

Siguen pasando. No son tróficos pero a lo sumo llegan a estimúlicos. Se suscitan, se

afectan y responden de la misma forma. De repente detienen el avance, se quedan

fijos con los ojos extraviados y sin más dan un giro de ciento ochenta grados y siguen

caminando en el sentido inverso. ¿Cómo van a llegar con ese método? Siguen

haciendo cuentas matemáticas y eso parece que les lleva al sufrimiento. En primera

aprehensión de realidad, sé que la mueca es el reflejo-efecto posterior a una cuenta

que resultó agobiante. Lo hacen con penosa periodicidad. Viven como si fueran

símbolos liberando biológicamente su estimulidad. Van, vienen, rápido, despacio.

Los he logrado ya captar en intuición, mediante un acto único capté ya así su todo

analítico-sintético-homogéneo-isotrópico. Son siempre el mismo, aunque nunca los

mismos….

.

.

.

Mi perro reaccionó. Deshizo el caracol en que se había liado, se levantó, agitó la

pelusa temperamentalmente, emitió un soberbio bostezo que pareció estallido, se

acercó, me miró, giró ahora en torno a sí y salió lento y suave, buscando el corredor

que da hacia el fresco patio. Comenzó a divagar. Siempre lo mismo. Siempre hace lo

mismo………..