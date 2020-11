Habitantes piden obras de mitigación en río San Jerónimo

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pese a la constante lluvia en la mañana de este jueves, habitantes de las comunidades Florida 1 y 2, Florida Ascool y Bella Vista, bloquearon el paso en el kilómetro 34 de la carretera Troncal del Norte, límite entre los municipios de Guazapa y Aguilares, como protesta y para exigir al Ministerio de Obras Públicas (MOP) trabajos de mitigación en el puente San Jerónimo.

Uno de los residentes de la zona explicó que estas comunidades fueron afectadas por la tormenta Amanda y Cristóbal, sin embargo, hasta el momento nadie del MOP se ha hecho presente, y la problemática incrementa cada vez que llueve pues temen por sus vidas ante la crecida del río Acelhuate.

“Estamos cansados que todo el tiempo que se vienen las tormentas tenemos que salir corriendo, queremos que venga el ministro de Obras Públicas y nos de una solución con ese río. Pedimos disculpas a la población por los inconvenientes, pero estamos cansados de los problemas con ese río y queremos una solución del MOP”, manifestó el residente.

Asimismo, dijo que son 180 familias afectadas quienes en estos momentos de emergencia por las lluvias se sienten desprotegidos, pues hasta el momento ni Protección Civil ha llegado a monitorear el río, sino la comunidad se organiza para vigilar en las noches si el cauce se ha desbordado.

“Hemos sufrido los estragos de la tormenta Amanda y Cristóbal, pero no se nos dio una solución, necesitamos obras de mitigación en el puente y solicitamos la presencia del señor ministro de Obras Públicas. Tampoco el alcalde no nos ha ayudado ni se ha hecho presente, con estas lluvias ya habían dado la orden que nos evacuaran, pero el alcalde dijo que no tenía dinero para eso”, afirmó el afectado.

Ante la protesta, el titular del MOP escribió en su cuenta de twitter: “Esto confirma una vez más que los cientos de millones de dólares que se les dieron a las alcaldías para la emergencia no llegaron al pueblo. A pesar que la zona es competencia municipal, hemos desplegado a nuestro equipo”.

El paso permaneció cerrado por varios minutos, muchos de los transeúntes prefirieron caminar hasta llegar a su destino, en un primer momento por intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) se habilitó uno de los carriles.