Habitantes de Suchitoto en contra de la construcción de “La Granja de Suchitlán”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Diferentes ciudadanos en organizaciones unidas por el agua se concentraron en las afueras del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para hacer entrega de una serie de observaciones al estudio sobre el impacto ambiental presentado por la empresa Avícola S.A. de C.V., la cual pretende instalar una granja de pollos en Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán.

En un bus llegaron docenas residentes de Suchitoto donde la empresa antes mencionada pretende construir una granja de pollos, ante esto los manifestantes bloquearon la Calle Las Mercedes, para hacerse notar y, sobre todo, que los escucharan por parte de la administración de dicha cartera de Estado.

Uno de los habitantes manifestó que el proyecto, por parte de esta empresa se llama “Granja Suchitlán”, y están en contra porque “es un proyecto de muerte”, ya que implica el uso desmedido del agua que abastece a las comunidades de Suchitoto. Hay aproximadamente 17 comunidades que van a ser afectadas directamente con la construcción de la mencionada granja, explicó Billy Calles, habitante de Suchitoto, quien dice que se vería afectado porque la granja tendría uso desmedido del agua y por el mal manejo de los desechos. “Bajo esa lógica hay un par de riachuelos de invierno que posiblemente sea donde la empresa vierta los desechos y eso generará más contaminación”, expuso.

Detalló que estas empresas no van bajo la lógica de apoyar a las comunidades, se han planteado que traen beneficios para sus habitantes, como por ejemplo, empleo, pero no hay ningún tipo de garantía de la no contaminación.

Cabe destacar que ya existen dos granjas más en dicho municipio y ambas demostraron el nivel de contaminación y perjuicio para las comunidades, según detallaron los manifestantes.

Observaciones al estudio

Uno de los líderes señaló que algunas observaciones hechas al estudio es la gran afectación a la extracción de agua en gran medida de los posos, ya que donde se pretende instalar la empresa, en un rango de 800 metros, hay un depósito de agua y según un estudio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), no se pueden perforar pozos en menos de ese rango.

Otra de las observaciones es sobre la alta contaminación que generaría esa empresa en las zonas aledañas de la comunidad La Mora, donde se pretende instalar la Granja. Además, cerca de la comunidad pasa un río, y posiblemente es ahí donde botarían los residuos de los animales.

El manifestante puntualizó que todos esos residuos estarían desembocando en los ríos donde las comunidades se adquieren del vital líquido, generando así posibles enfermedades.

Pero, también, “ellos pretenden hacer otro hoyo para tirar los desechos; entonces, irían directos a los mantos acuíferos”, señaló Héctor Rodríguez, líder de una comunidad e Suchitoto.

Es de destacar que la administración de Medio Ambiente recibió a dos miembros para que entregaran las observaciones a la recepción, y una comisión de cinco personas para que detallaran la problemática, quienes fueron recibidos por representante del área de Desarrollo Territorial.