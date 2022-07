Habitantes de Comunidad Cuatro Vientos amenazadas por desalojo

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“En este momento estamos pasando por un proceso de desalojo y tenemos una amenaza de desalojo directo producto de un propietario, que aunque no sea dueño del terreno nos quiso sacar a la fuerza y como no pudo, hizo un proceso legal y el 26 de junio pasado llegó un miembro del juzgado a dejar esas demandas”, explicó, Cruz Estela Palacios, habitante de la comunidad Cuatro Vientos, Cantón El Zapote, municipio de San Luis La Herradura, La Paz.

Lo preocupante, agregó Cruz Estela es que “algunos de los demandados, son personas que ya no viven en la comunidad, otras no las conocemos, otras que tienen años de no vivir en el país, entonces el día de ayer (29 de junio) se trató de hacer una inspección que no pudo desarrollarse por la inasistencia de varias instituciones y solo nos acompañaron FESPAD, PDDH y la ADESCO”,

La tensión del desalojo forzado de este asentamiento humano, en la costa salvadoreña, es considerado violatorio porque son tierras del Estado, y afirmando que cuentan algunos con las fichas catastrales. FESPAD y el Movimiento por al Defensa de la Tierra en El Salvador (MOVTIERRA), acompañan a estas 12 comunidades que suman más de 850 familias.

Norma Pérez, de la Comunidad Cuatro Vientos, afirmó, que ella y sus vecinos están enfrentado una amenaza de desalojo en donde los han citado de manera individual, pero esos citatorios no los repartieron para ser notificados legalmente.

“Sabemos que el citatorio es individual pero solo los entregaron a una sola persona y hemos visto otras irregularidades que se han dado y por esto es que exigimos al Estado salvadoreño e incluso el Ministerio de Vivienda que tome cartas en el asunto porque necesitamos esas inspecciones que visiten las comunidades y verifiquen la realidad que estamos viviendo porque todas esas comunidades y familias somos amenazadas constantemente”, afirmó Pérez.

Estas comunidades en el cantón El Zapote , municipio de San Luis La Herradura, cuentan con más de 40 años de residir en la zona, que son personas que sin tierra o techo llegaron de diversos puntos del territorio nacional en busca de un asentamiento permanente.

Cifras oficiales dan cuenta que El Salvador, cuenta con 6, 7 millones de habitantes , con un 10% de esta población se encuentre en situación de inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra donde vive. Y el derecho a la propiedad en la zona de la Costa del Sol, tiene alta plusvalía por la demanda del turismo nacional e internacional lo que impulsa la construcción de complejos hoteleros o centros turísticos.

“Venimos a solicitar que nos apoyen , que nos ayuden para tener una vivienda digna, porque la comunidad está siendo amenazada y acosada por el desalojo. Han llegado a estarnos vigilando y son gente con machete, encapuchados y son personas desconocidas”, denunció.

“Nosotros necesitamos vivir con tranquilidad , necesitamos que las autoridades vean esto porque somos seres humanos. Y con estas acciones nos violan nuestros derechos y están creando temor, miedo, inseguridad y angustia ya tenemos gente delicada de salud que padecen del corazón”, sentenció Pérez.

Para FESPAD, el Estado debe generar soluciones habitacionales para las comunidades, y no promover desalojos forzosos y que las 65 notificaciones giradas por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, citando a igual número de personas, sin contar con toda la información que debe respaldar tal proceso.