Guinda de Mayo, las víctimas de la “crisis de justicia” 

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Cuando nos sacaron carrera al Sumpul, nos salió la tirazón (el ataque) allá por San Isidro (Labrador, Chalatenango) y estaba hasta el pecho de agua (río Sumpul), porque hasta habían abierto las compuertas de la (represa) del Guayabo. Yo solita iba corriendo, porque allí era sálvese quien pueda”, relató Brenda, sobreviviente de la ‘Guinda de Mayo’.

Los testimonios de los sobrevivientes de la ‘Guinda de Mayo’ se han ido apilando a lo largo de 38 años, que han transcurrido desde ese 27 de mayo, en el cantón Los Amates, antes de ser alcanzados por el ataque del Ejército en un operativo de “Tierra Arrasada”, que cobró la vida de miles de niñas, niños, mujeres y ancianos, quienes se ahogaron en las aguas del río Sumpul, irrumpiendo proyectos de vida y desapareciendo a otros.

Estas víctimas y familiares, quienes permanecen junto a la Asociación ProBúsqueda y el Comité de la Memoria Histórica de Arcatao demandando justicia; este sábado 30 de mayo, conmemorarán, a las 10:00 a.m., la masacre conocida como la ‘Guinda de Mayo’, a través de Radio Sumpul, Radio Farabundo Martí y Facebook Live, con el hashtag #LaMemoriaDeLosMártiresNoEstáEnCuarentena, y demandar una verdadera Ley de Reconciliación Nacional.

“El pasado para las víctimas es el presente”, citó José Lazo de ProBúsqueda, al saludar la actitud valiente de la población que resiste ante las restricciones por la pandemia del COVID-19 y que, desde los colectivos de la Memoria Histórica, quieren resaltar de los sobrevivientes de la Guinda de Mayo, la permanente “crisis de justicia”, que han venido experimentando a lo largo de 38 años.

La Guinda de Mayo inició con un operativo militar desplegado entre el 27 de mayo al 9 de junio de 1982, en el contexto del conflicto armado, cuya historia la marcó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el caso emblemático de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, el 1 de marzo de 2005.

“El Estado en su conjunto sigue indolente, especialmente la Asamblea Legislativa, el sistema de justicia y la Fiscalía General de la República que se niegan a investigar, se niegan a reconocer la verdad. Y esta es una crisis que las víctimas han venido padeciendo por más de tres décadas; entonces, queremos hacer un llamado a que se retome el diálogo que venían impulsando con las organizaciones de víctimas y las víctimas, para poder legislar definitivamente y crear una verdadera Ley de Reconciliación, no como una tapadera de impunidad, como fue la versión presentada en febrero de este año y que rechazamos, por supuesto, por inconsistencias”, señaló Lazo.

Otro de los testimonios recopilados de las víctimas sobrevivientes han señalado que todo comenzó en el cantón Los Amates, que eran miles de personas reunidas en el municipio de San Isidro Labrador, Chalatenango, que venían huyendo del operativo militar invasión del Ejército salvadoreño, que no respetaba la vida de la población civil desarmada. Además de ejecutar masacres en diferentes zonas, quema de cultivos, eliminación de animales domésticos y el desaparecimiento de 53 infantes.

“Queremos invitar a las autoridades del Estado salvadoreño a no usar la crisis sanitaria para esconder debajo de la alfombra de nuevo a las víctimas, retardándoles la justicia. Porque creemos que las víctimas han sido nuevamente afectadas con la situación del COVID-19, porque en la Asamblea Legislativa esa agenda de la Ley de Reconciliación ha sido ocultada nuevamente, ha sido escondida y no se está trabajando en ella. Y queremos desde esta conmemoración llamar a funcionarios del Gobierno, Asamblea Legislativa y fiscalía a no ser cómplices de estos delitos que llevan varias décadas; esta es la otra pandemia, esta es la crisis de justicia de nuestro país y es la crisis de la negación, de la dignidad de las víctimas, porque en su mayoría eran población civil, campesinos y campesinas que vivían en sus ranchos, en comunidades, y tenían sus pequeños cultivos, y que todo fue destruido por los cuerpos represivos que afectaron y dañaron sus vidas para siempre”, puntualizó.