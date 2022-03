Guerra Rusia-Ucrania similitudes históricas

Caralvá

Las causas de la I Guerra Mundial fue la formación de poderosos bloques con intereses geográficos y económicos: La Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y Rusia) y La Triple Alianza (Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia). En el Siglo XX existían aún los imperios colonialistas: Gran Bretaña, Rusia y Alemania, todos con posesiones en diversas partes del mundo.

Cuando finalizó la I Guerra Mundial a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, el mundo iniciaba un doloroso trayecto provocado por la pandemia de gripe que afectaría a un tercio de la población mundial[1], fue una época de revoluciones en Rusia y Alemania.

La economía tiene la palabra en aquellos años: el modelo de los mercados internacionales en crisis del capitalismo fue enfrentado por el Acuerdo de Bretton Woods; durante la crisis años de los años veinte, la especulación de la bolsa de valores era una fuente de rápida fortuna, “la fiebre de operar a la bolsa tentaba a todos los estratos de la población de modo irresistible, tanto rentistas y jubilados como aprendices, que ignoraban todo lo relativo a la industria, a la economía y a la misma bolsa.” “Mientras solo se trató, para el ciudadano medio, de invertir sus economías, la especulación siguió dentro de ciertos límites más o menos razonables, pero transcurrió el tiempo y los estadounidenses empezaron a operar en la bolsa con dinero prestado”[2] El patrón oro finaliza con la primera guerra, puesto que se necesita dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin necesidad de tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso, así por el Acuerdo Bretton Woods se adopta el dólar estadounidense bajo la condición de que la Reserva Federal (Banco central ) sostuviera el patrón oro pero a partir de 1971 el mismo se quiebra definitivamente.

Causas II Guerra Mundial

En general los causales fueron: los Términos del Tratado de Versalles, Surgimiento del fascismo, Las tensiones chino-japonesas, invasión Alemania a Polonia[3].

La economía fascista buscó el apoyo de los líderes empresariales, “ Mientras los países capitalistas occidentales lucharon por una mayor propiedad estatal de la industria durante el mismo período, la Alemania nazi transfirió la propiedad pública y los servicios públicos al sector privado. Los regímenes fascistas han sido descritos como capitalistas autoritarios o totalitarios”[4]

Conflicto Rusia y Ucrania

Un elemento recurrente en la crisis son los acuerdos de Minsk 2014, – al igual que Alemania con los Tratados de Versalles- ese pretendió poner fin al conflicto entre separatistas prorusos y combatientes ucranianos. Según Duncan Allen, experto de estudios Chatham House en Londres: “Los acuerdos de Minsk se basan en dos interpretaciones irreconciliables de la soberanía de Ucrania: ¿Es Ucrania soberana, como insisten los Ucranianas, o debería limitarse su soberanía, como exige Rusia?

Este evento marca una sinergia de aliados entre oriente y occidente, como en la primera y la segunda guerra mundial; pero cuando finalizó la primera guerra en 1918, se inició una pandemia conocida como gripe española causada por el brote del virus de la gripe A, subtipo H1N1, que causó la muerte estimada entre 50 millones y 100 millones de personas, su origen es discutido por diversas hipótesis pero fue conocida con anterioridad en Estados Unidos, Alemania, Francia con diversos nombres pero designada como secreto por motivos de la I Guerra Mundial, ahora casi 104 años después parece ser el fin de otra pandemia de Covid 19, causada por el virus SARS-CoV-2.

Ahora el factor de la economía mundial incide en los grandes conflictos internacionales, las circunstancias del año 2022 recuerdan la crisis de los años veinte del siglo pasado en Estados Unidos, la discusión del libre mercado versus los controles estatales, el surgimiento de la criptomoneda, la crisis de las hipotecas subprime que generaron una crisis financiera en 2008, la amenaza de impago en diversas naciones, las materias primas, el petróleo etc., las cuales desestabilizan la economía de los países periféricos.

En conclusión: 1 Los tratados internacionales no son perpetuos, si no se revisan ocasionan grandes conflictos internacionales de los países afectados; 2 La aparición de la pandemia 104 años después es un signo de precaución mundial, en ambas situaciones existe una guerra internacional; 3 La economía es un factor invisible entre los adversarios internacionales (Orden económico, petróleo, metales, Hegemonía Geográfica); 4 La disuasión nuclear cambia el panorama histórico, porque el tiempo de conflicto no duraría más de unas horas, con el fin de la vida en este planeta.

