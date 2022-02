Guatemala y El Salvador implementan acciones transfronterizas para eliminar la malaria

Redacción Nacionales

Como parte de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica (IREM), El Salvador y Guatemala firmaron un acuerdo binacional para implementar acciones efectivas en los dos lados de la frontera, complementariedad en la atención de casos en puntos fronterizos, asegurar existencias de antimaláricos y Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) e intercambio de información.

Este acuerdo complementa los esfuerzos nacionales de las operaciones país de la IREM, en concordancia con los compromisos globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030 y los instrumentos subregionales vigentes.

En el caso de Guatemala y El Salvador se tuvo dos encuentros político-estratégicos y dos sesiones entre técnicos operativos, que permitieron la definición y aval del mencionado instrumento binacional.

El acto protocolario corresponde a la fase 3 de la hoja de ruta consensuada para la elaboración de los Acuerdos Binacionales de Cooperación (ABC) y Planes de Trabajo para la Implementación de Intervenciones Conjuntas Transfronteriza para la Eliminación y Prevención del Restablecimiento de la Transmisión de la Malaria.

La IREM fue diseñada para apoyar técnica y financieramente a los países de Mesoamérica con el objetivo de lograr la eliminación de la malaria y evitar su reintroducción en la región, plantea como principales acciones priorizar la inversión y concentrar su ejecución en áreas de alta transmisión de malaria, financiar intervenciones basadas en evidencia y costo efectivas, implementar un esquema de Financiamiento Basado en Resultados (FBR), incluyendo un incentivo al desempeño y verificar externamente los resultados en forma independiente para la decisión del desembolso.

Proyecto Mesoamérica es el programa de integración y desarrollo que potencia la complementariedad y cooperación entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, a fin de ampliar y mejorar sus capacidades y hacer efectiva la instrumentación de proyectos en beneficios concretos, para las sociedades en materia de infraestructura, interconectividad y desarrollo social. Además, facilita el diseño, gestión, financiamiento y ejecución de proyectos y actividades de interés regional e importancia estratégica. El evento contó con la participación de Francisco José Coma Martín, ministro de Salud Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala, y Francisco Alabi, ministro de Salud de El Salvador; César Falconi, representante de la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El Salvador; Juan Manuel Sotelo, director a.i. de CAM. Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

Además, Sebastián Salvador, representante de la Latin America and the Caribbean, Clinton Health Access Initiative Inc. (CHAI); Alejandra Acuña Navarro, secretaria ejecutiva del COMISCA (SE-COMISCA); y Lidia Fromm Cea, directora ejecutiva del Proyecto Mesoamérica.