Guatemala supera los 12.000 fallecidos por la Covid-19

Telesur

Las últimas actualizaciones del miércoles por parte del Ministerio de Salud Pública, de Guatemala, registró un total de 12.007 casos fallecidos debido a la crisis sanitaria causada por la Covid-19.

Según esos datos, los principales afectados son los adultos mayores de 60 años y el mes de agosto fueron contabilizadas 1.184 defunciones en todo el país con varios récords diarios.

La cartera de Salud ahora reporta que el 40 por ciento de los casos confirmados en personas mayores de 80 años, fallecen; mientras que en el rango de edad de 70 a 79 años es del 18 por ciento, y el 11 por ciento en las edades de 60 a 69 años.

Entretanto, ha trascendido que dos de cada cinco guatemaltecos estarían fuera del plan de vacunación, de acuerdo a una estimación del Colegio de Médicos y Cirujanos del país centroamericano, sobre la base de la cantidad de personas contempladas en cada fase de vacunación que no han sido inoculadas.

El presidente de esa corporación, Jorge Luis Ranero, dijo que no se ha hecho una encuesta nacional para saber quién acepta o no la vacuna para tener un dato real de cuántas personas no han sido vacunadas contra el virus causante de la Covid-19.

Ranero alertó que a ese ritmo, no se tendrá inmunidad de grupo, que según criterios médicos estaría en el entorno del 70 por ciento de vacunados y lo atribuyó a las desigualdades que calificó de históricas en Guatemala, y con la pandemia de la Covid-19 se hacen más evidentes.