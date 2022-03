Grupo vinculado a ALBA no ha querido impulsar cambios en FMLN: Eugenio Chicas

Alma Vilches

Eugenio Chicas, ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia y ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ex miembro de la dirección del partido de izquierda FMLN, señaló que no marcar distancia del entramado empresarial de ALBA Petróleos, ha impedido al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recuperar la credibilidad. Quienes conducen el partido perdieron la oportunidad en la última convención de presentar a una dirigencia fresca y renovada.

“En el FMLN hay una división, hay al menos dos grupos relevantes y es el grupo vinculado a ALBA que no ha querido impulsar cambios, se han quedado rumiando en la situación actual del partido, en este momento se está gestando una reconfiguración de la izquierda y mucha gente no quiere estar en el Frente. El FMLN debe de reconocer con humildad ante la población, que nos equivocamos en nuestra gestión de gobierno”, expresó.

A criterio del ex secretario de Comunicaciones en el Gobierno del presidente Salvador Sánchez Ceré, la recuperación del Frente recae en las manos limpias de quienes se pongan en la dirección. El partido es una maquinaria política dormida que depende de la credibilidad de sus dirigentes; el FMLN cuenta con gente joven y fresca, que no se ha vinculado a las dirigencias anteriores, que puede impulsar una transformación del partido, dijo Chicas.

Afirmó que el problema del partido no es solo por Óscar Ortiz, el actual secretario general, sino porque el FMLN carece de conducción estratégica que no le permite jugar un verdadero rol de oposición, ser expectativas de poder en 2024 no está planteado, sin embargo, tuvo la oportunidad de hacer cambios de fondo, pero hubo resistencias. “Las últimas elecciones han impulsado un cambio en la arquitectura política, por la frustración de la población de no ver cumplidas las expectativas que puso en gobiernos anteriores, de cara al 2024 el país necesita un plan de nación impulsado por sectores sociales, ARENA y el FMLN, si nos recomponemos, tendremos que ir a la cola para apoyar lo que pueda surgir”, recalcó Chicas.

Sostuvo que la dinámica social está cincelando de distinta manera la disposición de las fuerzas políticas, la población sigue teniendo importantes expectativas de los cambios que nunca llegan. El 2022 será el año del movimiento social, donde se está viviendo el ascenso de las marchas y la tónica seguirá de efervescencia social, pues la gente toma una postura a partir de las luchas sociales, respecto a los temas más relevantes del país.

“En todos los gobiernos ha existido corrupción, en unos más y en otros menos, esto es un flagelo que ha impedido el desarrollo del país, en este momento la clase media no ha visto resueltas sus expectativas y el respaldo hacia el presidente se está reduciendo, el mejor despertador de los pueblos es el estómago”, enfatizó en una entrevista televisiva.