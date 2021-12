¡Gracias a Dios!, al Lic. Valencia y todos los lectores

Columna de Opinión del Bachi, Seamos Serios.

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Con agradecimientos a Dios por haber iluminado mi entendimiento para redactar cualquier cantidad industrial de notas periodísticas deportivas durante los últimos siete años; al Director de Co Latino, Lic. Francisco Elías Valencia y a todos, todos los lectores de mis notas en estas páginas y en redes sociales, bajo el telón de mi trayectoria, no por despido, sino, por fin de ciclo.

Y desmarcándome de toda egolatría, lo hago con la mucha satisfacción del deber cumplido y la quebrantada emoción de haber recibido en las últimas horas un chorro de mensajes de reconocimiento y respeto al trabajo profesional dedicado al deporte. Honestamente me sorprendió la reacción de amistad, cariño y ánimos en cadena, porque a pesar de mi noventa por ciento de efectividad laboral, no esperaba una respuesta tan masiva, incluso desde EU, La Habana y España.

Solo me resta reiterar las gracias a nuestro Señor porque fue él quien todo el tiempo inspiró mi entendimiento para que al digitar mis desordenadas ideas, él se encargara de que las palabras fueran cayendo en su lugar en la compu, hasta lograr gustar a tanto lector. Su permanente inspiración me confirmó que él es bueno, es fiel y para siempre su misericordia. Y también al Lic. Valencia por su paciencia y haberme dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta y a mi manera.

Perdón por el lapsus

Por último las disculpas del caso al fotógrafo estelar, Roberto Rivas, quien la noche del martes me auxilió rápidamente con las fotos que ayer ilustraron la nota sobre la histórica final basquetbolística del ´79 entre el Maya y el McDonald´s. Lamentablemente y por un lapsus de dedos no le puse el crédito fotográfico, pero hoy lo hago y le reitero mis agradecimientos. Chao, chao, ¡bendiciones!