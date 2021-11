GOES pide legalizar los negocios de pólvora

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno de El Salvador (GOES) hizo un llamado a la reflexión a quienes se dedican a la venta y fabricación clandestina de productos pirotécnicos para que registren sus negocios y adquieran niveles de seguridad a través de las capacitaciones que brinda el Cuerpo de Bomberos.

Estas acciones contribuirán a que en la temporada de Navidad y Año Nuevo haya menos riesgo de incendios debido a la mala manipulación de pólvora. El último caso fue reportado este domingo en una vivienda del cantón Candelaria, en El Carmen, Cuscatlán, donde hubo una explosión de productos pirotécnicos, dejando a cinco personas fallecidas.

“Se entiende que las familias buscan un sustento para mantener a sus seres queridos, pero considero y hago el llamado a que no vale la pena el riesgo. Al final suceden estas tragedias y ya no hay nadie a quien sustentar, no vale la pena que perdamos a nuestras familias, es doloroso”, expresó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.

El GOES también reiteró que, en el rubro de venta y fabricación de productos pirotécnicos, las personas interesadas pueden avocarse a Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, donde están establecidos los requisitos para legalizar un negocio de este tipo. Se otorgan cuatro tipos de licencia: Para fabricación, comercialización, manipulación en espectáculos pirotécnicos y para persona artesana en pirotécnica.

“Hay una ley que es del 2014, en donde está el tarifario de las licencias y para este tipo de negocios que es maquilero de otras coheterías u otras fábricas de pirotécnicos, las licencias cuestan $22.00 al año”, explicó el ministro.

El Cuerpo de Bomberos ya inició las capacitaciones para los vendedores y fabricantes de pólvora para que conozcan las medidas preventivas a adoptar, previo a las festividades. Las personas que todavía no han agendado una cita pueden hacerlo a través del número 913. Asimismo, se le pide a la población para que denuncien los negocios clandestinos de productos pirotécnicos.