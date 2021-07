GOES golpea al periodismo salvadoreño

Gloria Silvia Orellana

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

El director del periódico digital El Faro, Carlos Dada, denunció que agentes del Gobierno salvadoreño se presentaron a la vivienda del periodista Daniel Lizárraga, editor de ese medio de comunicación para notificarle que debe abandonar el país.

Dada dijo que El Faro invitó “a un periodista extraordinario”, refiriéndose a Lizárraga, y estaban “tramitando el permiso de trabajo, pero se presentaron agentes del Gobierno a notificarle que tiene cinco días para abandonar El Salvador y que su permiso ha sido denegado porque no ha podido demostrar que es periodista”, denunció Dada.

“Daniel Lizárraga es uno de los periodistas más destacados de América Latina y no ha podido demostrar que es periodista, según el Gobierno salvadoreño. Consideramos esto una forma más de acoso contra nosotros y un intento más por limitar nuestro ejercicio periodístico”, denunció Carlos Dada.

Con solo utilizar el buscador de Google, con el nombre de Daniel Lizárraga, se abre páginas completas sobre sus trabajos anteriores sobre periodismo de investigación en el Diario Reforma y en la Revista Proceso. Y subdirector de Animal Político y coordinador del equipo de Investigación de Aristegui Noticias, quienes destacaron con el material periodístico de la “Casa Blanca de Peña Nieto”, entre otros espacios como maestro de la Fundación de Periodismo Gabriel García Márquez.

Es periodista mexicano que en su cuenta personal tiene un tweet fijado con fecha 20 de enero de 2021, expresó “una gran responsabilidad y reto por seguir informando ahora desde la trinchera de El Faro @-elfaro-. Uno de los referentes en nuestra Latinoamérica y lleno de talento. Llegaré con la vocación renovada a flor de piel a San Salvador. Gracias”.

La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo afirmó que “la libertad de prensa debe ser garantizado en un país democrático. La decisión de expulsar al reconocido periodista Daniel Lizárraga de El Salvador se suma a las acciones del gobierno de Nayib Bukele por no garantizar el ejercicio periodístico”, expuso.

Periodista de EDH denuncia agresión física de parte de la PNC

“Fui agredido físicamente con una bofetada por el subinspector Martínez Velásquez de la PNC (Policía Nacional Civil), mientras cubría la recuperación del cadáver del estudiante asesinado en Apopa”, fue el mensaje que tuiteó el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán Luna.

El periodista documentó, a través de un video, la acción por parte del agente de seguridad, quien le expresó que se retirara del lugar y se fuera a otro lado del escenario porque estaba “interfiriendo”, aunque en el video se ve que el comunicador está alejado de la zona donde Comandos de Salvamentos recuperaban el cuerpo del estudiante desaparecido el martes, tras ser retenidos por mareros de la zona.

El policía, al ver que el periodista no se iba del lugar, le dijo que “le fuera ayudar”, por lo que Beltrán Luna le respondió que no, “ellos (rescatistas) tienen su trabajo, usted tiene el suyo y yo el mío”.

Cuando el periodista le reafirma que no se iba a retirar del lugar porque no estaba obstruyendo la escena, el agente Martínez Velásquez se abalanzó contra el comunicador y le lanzó la bofetada

Otro persona que se encontraba en la zona, le dijo al policía que no le dijera nada más, que mejor “le responda al juez”. Es decir, que Luna le deberá responder al juez y al fiscal del porqué no se retiró del lugar. Luna no se retiró del lugar y siguió grabando la escena.

Ante este hecho, se pronunció el presidente electo de la APES, Cesar Castro Fagoaga, quien afirmó: “La policía está para proteger, no para agredir a la ciudadanía ni a periodistas. Lo repudiamos y demandamos sensatez al director de la PNC (Mauricio Arriaza Chicas)”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

La APES le recordó a la institución policial “que debe respetar el trabajo de la prensa, protegido en el artículo 6 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona tiene libertad de expresión siempre y cuando no dañe la moral”.

La APES reportó recientemente más de 113 casos de vulneraciones a la prensa, entre estas, agresiones, restricciones, acosos, bloqueos de información, y censura, entre otros.