GOES dejará de percibir $80 millones ante medidas para paliar la inflación

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió a las fuentes de financiamiento que deberá buscar para no afectar a los programas que se pagan a través de los impuestos FEFE y COTRANS, que por tres meses el Gobierno los ha suspendido. El funcionario habló también sobre la emisión de los bonos Bitcoin.

Es de aclarar que, en cada galón de combustible, los salvadoreños pagan 5 impuestos, pero el Gobierno autorizó la suspensión de dos: el impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE), de $0.16 que sirve para pagar la pensión de los veteranos de guerra, y el impuesto a la Contribución al Transporte (COTRANS), de $0.10 que sirve para otorgar subsidio a los transportistas.

“Como ministro de Hacienda es mi trabajo buscar las fuentes, el presidente (Bukele) fue muy claro y me dijo que no tocara la inversión pública, que reduzca gasto corriente o gasto ordinario”, destacó el Alejandro Zelaya. Es decir, los gastos deberán salir del gasto corriente a través de una reducción “estratégica”

El funcionario afirmó que las medidas para enfrentar la inflación rondan entre los $75 y $80 millones que en un presupuesto de $7.9 billones “es relativamente poco para el efecto que puedan tener en El Salvador”.

Emisión de Bonos Bitcoin

Zelaya comentó que para la emisión de los bonos Bitcoin, se deben terminar “algunos detalles”, pues no tenían completados algunas situaciones que se han generado.

“Estamos terminando algunos detalles. Yo he dicho siempre que cuando anuncio una fecha, siempre son fechas tentativas, yo no puedo determinar algunas variantes del marcado, no podía saber que iba a detonar una guerra entre Rusia y Ucrania”, destacó Zelaya.

Al momento de la planificación, aseguró que pretendían emitirlos entre el 15 al 20 de marzo, pues era “un momento ideal”, desde la visión económica, sin embargo, “hay un contexto internacional que nosotros tenemos que ir revisando para ver cuándo es el momento adecuado de salir (con la emisión), no vamos a salir en el momento que no le convenga al país, solo porque yo dije que entre el 15 y el 20”.

“De repente los valores en el mercado internacional se desploman por completo, solo por cumplir con una fecha no voy a ir a afectar a mi país”, agregó Zelaya.

Zelaya sostuvo que el Gobierno está listo para la emisión de bonos, incluso, la ley está terminada, la que respaldaría a la emisión, es decir, la Ley de Activos Digitales que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Actualmente, está en manos el presidente de la República, Nayib Bukele, “él decide en qué momento firmarla, enviarla a la Asamblea Legislativa”, sostuvo Zelaya en declaraciones a la prensa.

Espera que la emisión de bonos pueda efectuarse en los próximos días.