GOES atrasa emisión de bonos bitcoin

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Gobierno salvadoreño tiene previsto para esta semana emitir $1,000 millones en bonos bitcoin, pero para hacerlo la Asamblea Legislativa debe aprobar una Ley de Activos Digitales; sin embargo, esta no se ha enviado a pesar de que el Ejecutivo había dicho que el 15 de marzo iban a ser lanzados dichos bonos.

La propuesta podría ser una de las 52 iniciativas que el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que mandaría al congreso salvadoreño semanas atrás. De esas 52 iniciativas, 10 iban a ser presentadas la semana anterior pero no fue así.

Al diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, no le parece del todo mal un escenario en donde haya un atraso para la emisión de bonos bitcoin; “ese atraso lo que implicaría es realmente abrir una discusión en cuanto al riesgo que implica para el país emitir este tipo de deuda”.

También afirmó que se hablaba de una nueva legislación “aquí hay varios pendientes, no solo la emisión en sí, sino todo el respaldo legal que requiere esta medida y ha habido sin duda alguna mucho hermetismo en cuanto a poder obtener información acerca de esos proyectos”.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el tiempo, les está dando la razón, que “el bitcoin no es la prioridad del país”, pues existen otras maneras de tratar de sanear las finanzas públicas y de encontrar financiamiento.

“Nos está empezando a reventar en la cara esa bomba de tiempo de las finanzas públicas, tenemos un Estado que no está siendo capaz de absorber los golpes de las crisis internacionales en materia económica. El ministro ya lo dijo, con todo esto que está pasando el tema de los bonos bitcoin empieza a quedar en segundo lugar”, detalló.

Ortiz agregó que cuando se presenten las iniciativas, pues estas deben ser claras, así como el mecanismo que vayan a diseñar para la emisión de los bonos, “nos quedan muchas dudas de que realmente (el Goes) tenga la capacidad de establecer un mecanismo que ayude a sanear las finanzas y que no violente la legislación actual”.

La postura del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de Dina Argueta, es en contra de esa emisión. Además, que “sería irresponsable de este Gobierno y del ministro de Hacienda (Alejandro Zelaya) establecer este tipo de acciones que solamente van a tener un efecto mucho más negativo de lo que ya estamos viviendo”.

Mientras que Numan Salgado, diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y miembro de Junta Directiva, dijo que no han recibido alguna propuesta relacionada a la emisión de los bonos bitcoin.

Salgado dijo que una inversión en esta modalidad “vendría favorecer el financiamiento para El Salvador”, ya que se deben buscar alternativas ante los diversos factores que suceden en la economía mundial.

“Veo factible esta propuesta (la de los bonos) y esperaría que viniese a estudio para poder dar un dictamen y darle al país una posibilidad más de financiamiento ante un posible cierre a nivel internacional de créditos para muchos países en general, porque la crisis económica mundial se ha agudizado”, dijo Salgado haciendo interpretaciones entre la invasión de Rusia a Ucrania y los bonos bitcoin.

Por ahora, el Gobierno Central no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al GOES que elimine al bitcoin como moneda de curso legal, ya que esto implica graves riesgos para la integridad y estabilidad financiera del país, ante esto, Bukele no ha accedido y ha decidido seguir con su plan de fortalecer el bitcoin, a pesar de ser un criptoactivo muy volátil. Mientras que el gobierno de Biden ha ordenado una investigación de la forma en como se desarrolló la utilización como moneda de curso legal en El Salvador, y los efectos negativos para aquel país.