Gobierno y transportistas definirán protocolo sanitario

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez anunció una reunión con empresarios del transporte público para definir el protocolo sanitario y las medidas a implementar en las unidades, a partir del 7 de julio, cuando se autorice la circulación de buses y microbuses, y evitar la propagación del COVID-19. Por el momento, solamente está autorizado el transporte de carga, taxi, vehículos particulares de los empleados de sectores habilitados, transporte privado para empleados y selectivos.

Según el ministro de Obras Públicas, los empresarios han estado de acuerdo con habilitar el transporte colectivo a partir del 7 de julio, para lo cual duplicarán los controles vehiculares y hacer cumplir la ley de tránsito y transporte, así como las medidas sanitarias y evitar que se den aglomeraciones en las unidades. Adelantó que entre las medidas para disminuir el riesgo será necesario el distanciamiento social, medir la temperatura, alcohol gel en las unidades, y uso obligatorio de mascarilla.

“El transporte colectivo es uno de los principales focos de contagio del Coronavirus, por eso se habilitará hasta la segunda fase; para ello, emplearemos todas las medidas necesarias para proteger a los usuarios que representan el 70 % de la población; los microbuses van sobrecargados, se duplica la capacidad de las unidades y eso no debería de ser así”, afirmó el funcionario.

Asimismo, recalcó que el subsidio no se ha pagado a los transportistas, porque las unidades no han circulado desde el 7 de mayo, y la ley establece que no se puede dar compensación económica si no prestan el servicio; en este período el gobierno ahorró $6 millones en subsidio.

Para garantizar que las unidades circulen el MOP consideró necesario implementar el GPS y cobro electrónico en el transporte público, se ha solicitado a la Asamblea Legislativa que el uso de tecnología sea una condición para el pago de subsidio.

Es de recodar que en el Gobierno de Mauricio Funes se intentó implantar el cobre electrónico, tal como se hizo en el SITRAMSS, pero las gremiales del transporte colectivo se opusieron a la medida, a pesar de que los usuarios que utilizaban el SITRAMSS se había adaptado rápidamente.

Empresarios del transporte

Recientemente, René Velásquez, presidente de la Mesa Nacional de Transporte afirmó que es difícil iniciar operaciones en las condiciones actuales, con un déficit de -33.7 %, por cual, es importante conocer los aspectos necesarios para que la operatividad del transporte sea viable, pues los costos fijos aun cuando no trabajan son del 30 %, significa, el 20 % de los ingresos brutos y 10 % en lo financiero.

“Tenemos la voluntad de contribuir que en nuestro país no se propague la enfermedad del COVID-19, pero hay una realidad en el transporte público de poder establecer mecanismos de viabilidad, desconocemos la cantidad de unidades con la que se debe operar en el transporte público”, dijo Velásquez.

Entre tanto, el presidente de FECOATRANS, Catalino Miranda expresó que debe buscarse una responsabilidad compartida, porque no se puede cargar todos los costos a un solo sector, cuando las entradas de fondos son mínimas, ya que la crisis por el COVID-19, no solo afecta a los empresarios, sino también a los obreros de la industria del transporte.

“El transporte nunca ha estado en un plan de nación, ahora tiene que haber una responsabilidad compartida entre el Gobierno, población y empresarios; el transporte colectivo está acatando las disposiciones del gobierno, mientras que, algunos pick-up con mucha gente les están pagando tarifas exageradas”, agregó Miranda.

Licencia y tarjetas de circulación

Saúl Castelar, viceministro de Transporte informó que para quienes tienen pendiente la refrenda de tarjetas de circulación y licencia de conducir se estableció desde ayer un mecanismo ordenado y escalonada, con el propósito de evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19.

“Aunque haya iniciado el Plan de Reapertura Económica, el COVID-19 todavía sigue, por eso no podemos bajar la guardia, las medidas no pueden flexibilizarse y la población debe respetar la gradualidad, apelo a la responsabilidad de los usuarios de Sertracen para que respeten las medidas de bioseguridad. Las oficinas de SERTRACEN ya están abiertas, estamos tomando las medidas sanitarias, antes de abrir, al mediodía y al finalizar el día, cumplimos un proceso de higienización en las oficinas, además, se verifica el distanciamiento social, control de temperatura, uso de alcohol gel y mascarilla”, detalló Castelar.

El vencimiento de licencia y tarjetas de circulación que haya estado o se encuentren comprendidos dentro de los meses de marzo, abril, mayo y junio pueden refrendar de forma escalonada, así a quienes se les vencía en marzo la fecha límite es el 31 de julio, los que vencía en abril tienen hasta el 31 de agosto, mientras que, a quienes se les vencían en mayo tiene hasta el 30 de septiembre y el vencimiento de junio la fecha límite es el 31 de octubre.