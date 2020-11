Gobierno señala de “show pre electoral” allanamientos en MINSAL

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) ingresó de manera prepotente y sin una orden judicial a las instalaciones del Ministerio de Salud.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Le hago un llamado al fiscal general Raúl Melara, a los diputados de la Asamblea Legislativa, no se vale las cosas que están haciendo con esos shows, no son procedimientos normales, no se cuándo hayan visto ocho procedimientos a instituciones de Gobierno con fiscales armados, ya empezaron a hacer su campaña”, manifestó el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, quien aseguró que el Gobierno está abierto a la transparencia y que “siempre” lo han estado, pero que la Fiscalía está politizando su trabajo en los ministerios de Gobierno.

Castro enfatizó que el accionar de la Fiscalía, que investiga irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la pandemia por COVID-19, responde al bloque político, y que forman parte de un ataque en contra del Gobierno.

“Nos preocupa que los poderes fácticos siguen activados y utilizando las instituciones. No han podido hacerlo, porque el Gobierno, por indicaciones del presidente, ha tomado las decisiones necesarias y la ayuda ha llegado a las verdaderas necesidades del país”, sostuvo.

De igual manera, enfatizó que no están en desacuerdo que la Fiscalía investigue, pero si enfatizó que ese mismo “ímpetu” que pone para la investigación de supuestos casos de corrupción dentro del Gobierno ponga de manifiesto en casos emblemáticos como el de SITRAMSS, Chaparral y contra el expresidente Mauricio Funes.

“A mí me extraña todas esas actitudes que hoy la Fiscalía está teniendo, no sé si es un acoso o se metieron a las elecciones”, comentó.

Castro restó importancia a que las investigaciones vengan de la Comisión de Internacional Contra la Impunidad El Salvador (CICIES), ya que el punto, para él, era destacar el accionar de la Fiscalía en los procedimientos contra el Gobierno y su falta de interés en actuar en otros casos.

“Vamos a seguir rindiendo las cuentas, como lo hemos hecho desde el 1 de junio del 2019, hago un llamado para que dejen estos shows y manejen las legalidades”, prosiguió.

Castro advirtió “No vamos a quedarnos así, vamos a ocupar todas las herramientas y marcos legales para demostrar que lo que están haciendo es un show pre electoral”.

El secretario privado participó en la conferencia de prensa del gabinete de seguridad en donde se enfatizó que la Fiscalía, “está actuando por órdenes de la Asamblea Legislativa para atacar el Plan Control Territorial”.

Respaldan a Arriaza Chicas

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas informó que respaldan al viceministro de seguridad pública y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quién la Fiscalía señala incumplimiento de deberes, por lo que ha solicitado el desafuero respectivo en la Asamblea Legislativa.

“Este antejuicio es un claro boicot al Plan Control Territorial, como lo intentaron hacer con el ministro de Defensa, René Merino Monroy. Como gabinete de seguridad mandamos un respaldo al viceministro de Seguridad Pública y director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas, estamos con él y no lo vamos a dejar solo”, afirmó.