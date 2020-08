Gobierno pide instalación de GPS y revisión técnica para prorrogar subsidio

Alma Vilches

Debido a que la prórroga al subsidio del transporte venció el pasado 30 de junio, y algunos empresarios han considerado aumentar la tarifa del pasaje, Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) pidió a la Asamblea Legislativa aprobar una normativa para continuar entregando la compensación económica, siempre y cuando se cumplan algunos requerimientos como instalación de GPS en las unidades y una revisión técnica vehicular.

El funcionario dijo que en diciembre de 2019 los diputados prorrogaron la entrega de la compensación por un periodo de seis meses, pero sin poner ningún tipo de condiciones para el mejoramiento de las unidades del transporte, así muchos empresarios siguieron cobrando el subsidio por unidades que no funcionaban o no estaban en condiciones de brindar un buen servicio a la población.

“Se lo hemos dicho a los transportistas que no habrá aumento en el pasaje ni a la compensación económica, no es posible que estén pidiendo compensación por poner mascarillas o alcohol, el sector transporte es de los pocos que todavía cuenta con subsidio. Hemos pedido en diferentes ocasiones a la Asamblea Legislativa que prorrogue el subsidio pero que se cumplan ciertos requerimientos mínimos para hacer cumplir la ley y eso lo vamos a hacer incorporando la tecnología, como GPS en las unidades para controlar cuáles circulan y las que no”, aseguró Rodríguez durante una entrevista radial.

Otra de las propuestas del MOP es que no se refrende la tarjeta de circulación si no se hace la revisión técnica vehicular, para garantizar que se pague el subsidio únicamente las unidades que estén prestando el servicio y en óptimas condiciones, ya que muchos buses y microbuses han circulado con fallas, pero por la falta de herramientas legales no se ha podido regular.

“Hemos suspendido la compensación a más de 300 unidades, en caso que los empresarios quieran hacer un paro, el Gobierno será quien administre el servicio con buses manejados y administrados por el Estado. En este momento de pandemia es su oportunidad de hacer presión para exigir mayor compensación o incremento a la tarifa del pasaje, como cualquier sector buscan la rentabilidad, pero mejor deberían preocuparse por mejorar el servicio y la calidad de las unidades”, mencionó el titular del MOP.