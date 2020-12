Gobierno pide abstenerse de realizar aglomeraciones

El gabinete ampliado de salud informó que incrementarán las inspecciones en bares, comercios, plazas, transporte público, para evitar el incremento de COVID-19.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Enérgicamente le pedimos a la Población salvadoreña y a ciertos sectores, evitar aglomeraciones de personas, no es posible que a nivel de las municipalidades se sigan realizando fiestas o carnavales, para que esta transmisión de persona a persona pueda suceder”, expresó el ministro de salud, Francisco Alabi, ante un leve incremento de COVID-19 que se ha reportada durante los últimos días.

El gobierno sostiene que en las últimas semanas del año los salvadoreños han relajado las medidas de bioseguridad con el incremento de las aglomeraciones en distintos sectores e incluso alcaldías y políticos se encuentran haciendo reuniones con la población sin tomar medidas de bioseguridad.

Alabí aseguró que se sigue observando un leve incremento en casos confirmados de COVID-19, pero no se observa un incremento en la cantidad de ingresos de salvadoreños a los centros hospitalarios.

“Hemos observado un aumento en las letalidades de adultos mayores y eso corresponde al retraso de la consulta, en este grupo vulnerable. Desde hace tres semanas estamos insistiendo en la población a no retrasar su atención a salud y consultar prontamente”, manifestó Alabi.

Hasta el domingo por la tarde, El Salvador registra 41,394 casos confirmados de COVID-19 de los cuales, 2,527 casos son activos, 1,200 fallecidos y 37, 667 personas han recuperado su salud.

En su reporte oficial, el Ministerio de Salud (MINSAL) registra que el día 11 de diciembre se reportaron 231 casos confirmados de COVID-19, mientras que el 10 de diciembre fueron 217, el 9 con 205 casos, el 8 con 190 casos nuevos diarios, por lo que se ha reportado un leve incremento. De los casos activos, el MINSAL reporta 75 personas en estado crítico, 351 casos con salud grave y 765 asintomáticos. En cuanto a las edades se reporta 1,234 jóvenes entre 10 a 19 años y 541 menores de nueve años.

“En el país parece que se está relajando el tema, en el país parece ya normal que un familiar o amigo tiene COVID-19, esa insensibilidad no la podemos pasar por alto, porque hemos trabajado muchísimo para poner en prioridad la vida de las personas”, dijo Carolina Recinos, Comisionada del Gabinete de Gobierno.

Agregó que “no podemos quedarnos sin hacer nada, cuando los reencuentros de las familias en Navidad se están dando como si no pasa nada, y los casos están aumentando… No podemos decir que los casos no han aumentado, pero sobre todo lo más grave es la muerte de nuestros abuelos. No podemos exponernos a una segunda ola, donde la economía, las familias y toda la sociedad se ve contraída, se trata de que no mueran más personas innecesariamente, porque una cosa es salir a trabajar y otra muy diferente es estar en carnavales”.

Ante esto, Recinos hizo un llamado a todos los sectores poblacionales, principalmente políticos, alcaldes y población en general a que cumplan las medidas de bioseguridad y eviten aglomeraciones de personas.

“Este gabinete va a redoblar esfuerzos para realizar inspecciones con las medidas que sean necesarios a fin de evitar los contagios. desde forma inmediata se inician las inspecciones”, sostuvo.

Alabí confirmó que se realizarán inspecciones en Bares, discotecas, Plazas, transporte colectivo, con el fin de que se limite la transmisión de persona a persona del COVID-19. Las inspecciones se realizarán por las instituciones miembros del Gabinete ampliado de Salud, como FOSALUD, MINSAL, Ministerio de Trabajo, entre otras.

El ministro enfatizó que en las inspecciones solo podrán hacer las recomendaciones necesarias para los salvadoreños, ya que en el transcurso de la pandemia han ido quitando las herramientas necesarias a este sector.

“Hemos tenido limitaciones tan grandes, tenemos la disposición y el objetivo de tomar las intervenciones necesarias, pero en este momento el Ministerio tiene atadas las manos para hacer cumplir las normativas”, se quejó Alabí.

Aglomeraciones

Mientras que el gabinete ampliado de salud brindaba las recomendaciones en algunos municipios del país se estaban realizando celebraciones con aglomeraciones con personas, como el caso de Ciudad Delgado, donde la comuna de la ciudad realizó el festival navideño, que se llevó a cabo en la Plaza San Oscar Arnulfo Romero e incluyó un desfile navideño.

De igual manera, las plazas de San Salvador se han vuelto un lugar turístico para las noches, debido a la iluminación navideña, la Alcaldía de San Salvador inauguró la iluminación en el Parque Libertad la noche del domingo. De igual manera, ante el llamado del gobierno, también partidos políticos realizan aglomeraciones con fines electorales, incluyendo hasta con funcionarios de gobierno, en la ex casa presidencial de San Jacinto se realizó un festival juvenil que recibió jóvenes y representantes de gobierno e incluso el candidato a alcalde por Nuevas Ideas Mario Durán participó del evento. También en distintas zonas del país realizan concentraciones con candidatos a diputados y concejos municipales de otros partidos como PCN, PDC, GANA y ARENA, lo anterior según reportes de sus redes sociales.