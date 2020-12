Gobierno pide a municipalidades no realizar actividades

Yaneth Estrada

El ministro de Salud, Francisco Alabi, lamentó que sean los alcaldes quienes promuevan estas actividades (fiestas patronales), pues es una irresponsabilidad de su parte favorecer el contagio entre persona a persona.

El llamado de parte del Gobierno es a que las municipalidades no realicen actividades que favorezcan los contagios y afecten a la población debido a las aglomeraciones.

“Es para nosotros lamentable el hecho de que haya este tipo de acciones, específicamente por alcaldes, que pueden predisponer a la población (a los contagios)”, dijo Alabi. “Es una irresponsabilidad por parte de las autoridades que faciliten esa transmisión (del coronavirus)”, recalcó.

Además, el funcionario hizo el llamado a los salvadoreños a que no salgan de sus casas de no ser necesario y que eviten convertir una festividad en una tragedia para el próximo año. “Es una realidad que el coronavirus sigue en el país, sigue generando casos por día y no hay que perder esto de vista porque puede afectar a nuestra familia”, indicó el titular de Salud.