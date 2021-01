Gobierno no descarta volver a cerrar el país

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia sesionó y recibió a los ministros de Obras Públicas, Romeo Herrera, al de Salud, Francisco Alabí, y a la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchitl Sandoval, para que informaran sobre las acciones realizadas sobre el manejo de la pandemia por COVID-19 en el país.

La instancia legislativa pretendía recibir por separados a cada ministro, sin embargo, por petición de los funcionarios entraron juntos con la condición de que no interrumpieran cada encargado de la cartera de Estado estuviera hablando.

Temprano, habló el ministro de Romeo Herrera, y tuvo un cruce de palabras con los diputados, ya que en su “informe” se centró en contextualizar sobre los edificios que estaban en mal estado durante años atrás.

Las declaraciones del funcionario no fueron muy gratas para los legisladores. El presidente de la instancia legislativa, Emilio Corea pidió orden para que no cayeran en palabras que pudieran resultar ofensivas.

Herrera expuso que “sin tener pandemia los hospitales colapsaban, no tenían capacidad para atender a los pacientes; al ver eso, el presidente Nayib Bukele nos ordenó iniciar las ampliación y mejoras de la red hospitalaria nacional”.

Y precisamente hablando de las redes hospitalarias, la comisión cuestionó sobre el Hospital El Salvador. Las preguntas se basaron en la tardanza de dicho hospital, ya que estaba previsto que concluyera el 31 de julio del 2020, mientras que este día el ministro informó que terminará en el primer trimestre del año 2021.

El titular de Obras Públicas manifestó, además, que la Asamblea no brindó “ningún centavo” para la construcción del Hospital. A lo que diputados de la comisión respondieron que en el presupuesto 2021, si estaba contemplado la tercera fase del Hospital El Salvador (exCIFCO).

Mientras que la directora del Instituto Nacional de Salud, Xóchitl Sandoval apuntó que las estadísticas relacionadas con la toma de pruebas para el diagnóstico de casos positivos de COVID-19 “son fidedignas”. Así también agregó que los datos con los que se alimenta la página oficial del Gobierno para conocer los casos de coronavirus “son fidedignos”. “La descentralización de la prueba nos colocó en un lugar privilegiado en la toma de pruebas en la región. Estamos produciendo una relación de 631,180 por cada millón de personas”, indicó la directora.

Quien tuvo un papel protagónico en dicha comisión fue el ministro de Salud, Francisco Alabí, con él, dialogaron alrededor de cuatro horas, donde tuvo que informar sobre sus acciones ante la pandemia del coronavirus.

El jefe de la Cartera de Salud señaló que el Gobierno Central trabajó en la preparación de áreas de aislamiento para enfermedades contagiosas como la COVID-19. “Para afrontar la pandemia, el Gobierno trabajó en las fases de preparación, respuesta y transición”. Añadió, además, que se contrataron a 78 empleados en las Oficinas Sanitarias Internacionales para retrasar la llegada del virus.

La habilitación de un centro de llamadas, la entrega de kits de medicamentos y la higienización de las áreas hospitalarias, así como la donación de plasma convaleciente, son algunas de las estrategias implementadas durante la pandemia, detalló el ministro.

Emilio Corea, presidente de la comisión especial preguntó al ministro de Salud sobre “Ángel Montoya”, aparentemente primo de Alabí. Ya que, según la comisión, se contrató por 12,000 dólares para que su vivienda fuera un centro de contención, sin embargo, no se trasladaron personas. Alabí aseguró que si tenía parentesco familiar pero que como Ministerio de Salud no tuvo que ver con las contrataciones de centros de contención; esa competencia fue del Ministerio de Turismo, por lo que la comisión recibirá a la ministra Morena Valdez, para que explique dicho tema.

Alabí quien llegó corto de tiempo reaccionó ante todos los señalamientos que los legisladores le hicieron, como fue el caso de una posible interpelación si en todo caso no hubiese llegado a la comisión especial. Alabí lo tomó como una amenaza, “esta es la segunda vez que me siento amenazado en esta comisión. No entiendo cuál es el sentido que asista a tratar de hacer comprender a la comisión las acciones que se están tomando”, indicó el funcionario.

Tras la pregunta sobre las 9.9 millones de dosis de vacunas que El Salvador pretende adquirir y distribuir a los salvadoreños, Alabí respondió que esta será de manera gratuita, universal y voluntaria. Donde se priorizará el personal de primera línea, porque están en contacto directo con el virus. La segunda población que será prioridad son las personas que tienen enfermedades crónicas y la tercera, los adultos mayores. “Con esto se reduciría el 90 % de las letalidades que se están suscitando a causa de la COVID-19”, añadió Alabí. Respecto a los 56 módulos que están construyendo para vacunar a la población tiene una inversión de 5 millones de dólares, aseguró el Ministro de Salud. La instancia legislativa cuestionó sobre si podría volver a cerrar fronteras e incluso tomar medidas más fuertes para contraer la curva. “Ya llevamos cuatro semanas observando el incremento a los casos, y la media está rondando entre los 250 a los 290 casos por días”. El ministro no respondió ante dicha pregunta, simplemente dijo que se tomarán las medidas que sean necesarias para no volver a los casos que se tuvieron en junio, donde reportaron arriba de 400 casos.