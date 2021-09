Gobierno de España abre mesa de diálogo con Cataluña para reanudar negociaciones

MADRID/Xinhua

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles con el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña (noreste), Pere Aragonés, para reanudar sus negociaciones en una “mesa de diálogo”.

La reunión entre Sánchez y Aragonés se realizó en el Palacio de Barcelona, durante casi dos horas, en una cita a solas en la que ambos expusieron sus demandas para finalmente aliviar las asperezas de la negociación.

Tras la reunión, Pedro Sánchez dijo que las posiciones con Aragonés siguen siendo muy alejadas, pero que ambos han coincidido en que “la mesa de diálogo es el mejor camino para avanzar y encontrar soluciones acordadas”.

El presidente del Gobierno catalán llevó en su carpeta las exigencias de un referéndum de autodeterminación y la amnistía, mientras Sánchez defendió una “agenda del reencuentro social y económica”.

Sin concretar fechas, el jefe del Ejecutivo español desató los plazos y ultimátums que el secesionismo da a esta mesa, de aproximadamente dos años.

“Me parece de sentido común trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos”, dijo Pedro Sánchez. Frente a la exigencia de autodeterminación, el jefe del Gobierno español contrapuso “la legalidad democrática y el orden constitucional”, mediante el cual destacó que “ni el referéndum ni la amnistía son posibles, y no sólo porque desde el punto de vista de la Constitución no se incorporen, sino también porque consideramos que la sociedad catalana no puede sufrir más desgarros”.

“El clima respecto a Cataluña es mucho mejor hoy que hace varios años”, aseguró Pedro Sánchez, al remarcar que aún existe la “firme voluntad” de que esta relación siga mejorando. No obstante, apuntó que para ello se va a necesitar “mucho tiempo”.