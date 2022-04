Gobierno de Bukele intenta callar a la prensa sobre tema pandillas 

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

Nuevas Ideas y aliados aprobaron esta noche una reforma al Código Penal que establece penas de 10 a 15 años para medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y digitales que “reproduzcan y transmitan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas que pudieran generar zozobra y pánico a la población”.

La reforma al CP es para incorporar artículo 345-C, que permite penalizar con 10 a 15 años de prisión a quien elabore o facilitare textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública «que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales «que hagan alusión a maras o pandillas».

El segundo párrafo del mismo artículo dice “igual sanción”, de cárcel, para quienes por medio del uso de tecnologías de la comunicación, reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas.

También, el Gobierno solicitó que, con dispensa de trámite, la Asamblea aprobase una reforma a la ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. Con esto de declaran ilegales textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual plasmada en propiedad pública o privada que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a agrupaciones ilícitas.

«De igual manera queda prohibido a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieren generar zozobra y pánico en la población», dicela iniciativa.

Estas acciones del Gobierno de Bukele y sus diputados han generado diversas relaciones de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Periodistas de El Salvador que rechazan las reformas.

«Desde APES consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad. No mencionar a las pandillas tampoco las hará desaparecer», dice una parte del pronunciamiento.