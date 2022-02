Gobierno de Bukele debe atender la sugerencia de la oposición de crear un “plan anti crisis”

El conflicto militar, político , económico y geopolítico entre Rusia y Ucrania no debe ser el único motivo por el cual el Gobierno del Presidente Nayib Bukele debe sentarse con su gabinete económico, para diseñar un plan anti crisis. Creemos que ese plan era para ayer, como se dice popularmente. Y es que la crisis económica por el alza en los precios de los productos de la canasta familiar ha venido en incremento desde el año pasado, concretamente desde que “se anunció” el incremento al salario mínimo.

Claro, los efectos que provocará a corto, mediano y largo plazo una guerra como la que mantienen abiertamente, desde el jueves pasado, los dos países euroasiáticos se sentirán en la mayor parte del mundo, sobre todo los tercermundistas, por su dependencia no solo de productos básicos para la alimentación como la harina producida por el trigo, sino también de los productos del petróleo, que, con el anuncio de la incursión rusa a Ucrania, el precio del barril alcanzó los cien dólares. La semana pasada, por cierto, los precios del combustibles, sin la guerra entre Rusia y Ucrania, alcanzaron un promedio de $4.25 por galón. La próxima semana, sin lugar a duda, anunciarán nuevos incrementos.

El problema de estos incrementos a los combustibles, sobre todo, es el efecto cascada que éste trae, pues por la transportación de los productos suben los precios a los mismos, lo que implica que en los hogares salvadoreños, se consumen menos o se eliminan ciertos productos de la canasta básica. Pero decíamos arriba que el alza en los precios de la canasta básica se viene dando desde que el presidente Bukele anunció un incremento en el salario mínimo, sin haber hecho un estudio previo para tomar medidas firmes, para evitar la especulación en los precios de los productos.

Enero y febrero han sido meses de constantes quejas ciudadanas de lo caro que están los productos de la canasta básica. En los mercados de mayoreo, decía uno de los vendedores, el saco de cebollas antes costaba $20 y hoy $30. Una compradora decía que una semana antes había comprado siete zanahorias en un dólar, la semana pasada compró cinco por el mismo precio.

La misma Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) revelaba hace un par de semanas que la inflación en El Salvador rondaba entre 6 y 7%. Si se le pregunta a una ama de casa, seguramente sus datos por lo que compra serían superiores a las del gobierno.

Y si a esa inflación, producto de otros factores, se le agregan las alzas en los precios a escala mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, pues el motivo para elaborar un plan contingencial es de absoluta necesidad.

La Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, informó el jueves pasado, ante la pregunta de un periodista, que el Gabinete Económica estaba analizando la situación, es decir, los efectos económicos tras la guerra entre Rusia y Ucrania, para definir medidas a tomar para disminuir el impacto económico en las familias salvadoreñas.

En el año 2009, en el gobierno del presidente Mauricio Funes, se elaboró un plan anticrisis para frenar a corto y mediano plazo los impactos en los sectores populares más desfavorecidos. En otro momento, producto de ese tipo de planes, de forma temporal, por ejemplo, se eliminaron algunos impuestos a la gasolina. Varios economistas y políticos de la oposición han sugerido al gobierno eliminar algunos impuestos de la gasolina para rebajar su precio.

Como de todos es conocido, los salvadoreños pagan cinco impuestos por la compra de cada galón de gasolina. Esos cinco impuestos, por supuesto, generan al fisco cerca de $35 millones mensuales. Tal parece que renunciar, en un par de meses o en trimestre, a un porcentaje de esa suma podría venir bien para las familias salvadoreñas, sobre el entendido que sería temporal.

No obstante, un verdadero Plan Anti Crisis debería ser para corto, mediano y largo plazo, y no mientras se estabilizan los precios del petróleo, pues como hemos dicho antes, el alza de los precios de los productos de la canasta básica no comenzó a mediados de la semana pasada, sino desde el año pasado.