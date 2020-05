Gobierno considera urgente aprobación de fondos para emergencia por COVID-19

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Necesitamos la aprobación de los fondos para la emergencia, de los cuales una parte va para el órgano Ejecutivo y otra a las alcaldías, así lo dijo el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa dar al Gobierno los recursos para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Castro calificó de ‘jugada política’ el hecho de que la Asamblea está pensando no darle las herramientas al Ejecutivo, para ‘hacer quedar mal al Gobierno’ en la atención de la emergencia, por estar en un año preelectoral. Sin embargo, externó que la preocupación del Ejecutivo por la ratificación de los fondos es compartida por los alcaldes de los diferentes partidos, quienes se reunieron con el presidente de la República, Nayib Bukele.

“No hemos pretendido saltarnos ningún procedimiento, pero ante la falta de consenso en la Asamblea, hemos actuado bajo la normativa de la Ley de Protección Civil para afrontar la emergencia del COVID-19; cómo esperan que afrontemos una emergencia haciendo licitaciones que pueden durar desde 3 hasta 4 meses, para comprar ventiladores e insumos médicos, los cuales en la mayoría de partes han escaseado y cada día aumentan de precio por ser una pandemia mundial”, cuestionó el funcionario.

Afirmó que a ningún Gobierno o partido político le conviene estar poniendo cuarentena y tener a la gente encerrada; psicológicamente las personas se deprimen, cae abismalmente la economía y es un desgaste para el Gobierno, pues todas las personas están desesperadas por salir de sus casas. Hizo un llamado a la población a cumplir la cuarentena, no solo porque la ley lo establece, sino para ser responsable y proteger a sus familias; “si ya hizo las compras y no necesita salir, aunque le corresponda según el último dígito de su DUI, no lo haga”, recalcó.

El secretario jurídico señaló que desde un principio de la emergencia se aclaró que todos los fondos se transparentarían a través de las instituciones correspondientes, si alguien malversa fondos deberá pagar por sus acciones y, si es comprobado que cometió un delito, tendrá que responder penalmente; aunque sostuvo que si la documentación de los informes se ha retrasado es porque debido a la emergencia las instituciones no están trabajando a un 100 %.

Con respecto a la entrega de los $300 a las familias afectadas por la pandemia, indicó que se presentará un informe completo, donde aparezca el nombre del beneficiario, porque hubo casos de quienes recibieron el dinero porque no aparecían en planillas del Seguro Social o no pagan renta, pero seguían recibiendo un sueldo; por ejemplo, el caso de empleadas domésticas; por esa razón y para estar seguros de que la ayuda sea a las personas más necesitadas, se optó por entregar casa por casa la canasta de alimentos.