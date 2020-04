Gobierno confirma primeros dos pacientes recuperados de COVID-19

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de sus redes sociales que dos pacientes están recuperados de COVID-19. Se trata de un hombre 46 años, proveniente de España y otro de 37 años, proveniente de Italia, quienes no tienen ningún síntoma, luego de estar positivos, sus pruebas ya son negativas.

Con esos dos pacientes que han sido reportados como curados, el número de casos activos se reduce a 51, de los cuales 36 están estables, 6 con estado moderado, 5 graves y 4 críticos. Además, se reportan 20 casos sospechosos.

Bukele también recalcó a la población que el país está en cuarentena y no de vacaciones, por lo cual quienes sean vistos en playas, ríos, lagos, montañas y otros lugares turísticos que no sean residentes o no cuenten con un motivo válido para estar fuera de su casa, será enviado a un centro de contingencia y puesto en cuarentena.

«Las playas, ríos, lagos, montaña, pueblos, etc. y otros lugares de paseo, están cerrados al turismo interno y externo. Estamos en cuarentena, no de vacaciones», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.