Gobierno busca callar las ONG’s que le son incómodas: Acción Ciudadana

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, indicó que el objetivo del gobierno con la Ley de Agentes Extranjeros es callar la actividad de las ONG’s que le son incómodas, críticas y señalan sus deficiencias; contrario a lo expresado por el Ejecutivo que es para transparentar los fondos recibidos por las organizaciones de la sociedad civil, ya que anualmente están obligadas a presentar sus estados financieros al Ministerio de Gobernación, por lo tanto, conocen la procedencia de los recursos.

“Es falso que el gobierno no sabe de quién recibimos fondos, cuando se hace una transferencia el banco pide el convenio de cooperación para saber que los fondos son lícitos, los bancos solicitan que se acredite la legalidad del dinero; además, las organizaciones cumplen con las obligaciones tributarias establecidas por el Ministerio de Hacienda, somos fiscalizadas por nuestros cooperantes y la contraloría de las instituciones del Estado en el país”, detalló.

Asimismo, aclaró que las organizaciones sociales no son oposición política, pues no le disputan el poder al gobierno, el rol de “oposición” es de los partidos, las ONG’s únicamente hacen un trabajo en beneficio de la población al ejecutar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Según Escobar, hay mucha desinformación y conocimiento de la ciudadanía sobre el trabajo de las ONG’s, las cuales, son acciones tangibles con la población y también hay otros resultados en los estudios de transparencia. Las organizaciones que trabajan en temas de transparencia benefician a la población, al velar porque los impuestos de los salvadoreños se utilicen en obras para las comunidades.

“Es irónico que Nuevas Ideas hable de transparencia cuando dicho partido no es transparente con los fondos que recibe, hasta hoy no conocemos quiénes son sus financistas, en la medida que tengamos partidos políticos que rindan cuentas del origen y uso que hacen de los fondos que reciben, la población se verá beneficiada, ya que se tendrán funcionarios que trabajen para mejorar su calidad de vida. El gobierno está buscando callar todas las voces que no lo apoyan, para que no le hagan ruido de cara a las elecciones 2024”, afirmó el director ejecutivo de Acción Ciudadana.

A la vez, consideró que si existiera un interés real del gobierno por la transparencia, en el país aún estaría la CICIES, pero al contrario, se trata de aprobar leyes con las cuales la cooperación internacional destinada a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños está en vilo, como la “Ley de Agentes Extranjeros”, que pone en riesgo la continuidad de las organizaciones sociales en el país.