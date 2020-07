Gobierno asegura que reducción en precio de energía se debe a incremento de producción y no a la baja del precio de los combustibles

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, Manuel Aguilar, aseguró hoy que la reducción de tarifas de energía eléctrica no se deben a la baja en los precios de la energía a base de combustibles, sino que es debido al incremento de producción de las energías renovables. “ Antes se compraba porque resultaba más barato importar. Ahora, en cambio, no dependemos de importaciones, estamos generando la energía en suelo salvadoreño’’, dijo Aguilar en entrevista con TCS.

Algunos sectores han señalado que el último anuncio hecho por el gobierno de baja de un 33 % en los precios de la energía se debe a que los precios del petróleo han caído y abarataron el costo de la producción térmica, pero Aguilar rechazó esa versión. Según el superintendente, en el último trimestre, El Salvador compró el 0.2% de energía a otros países, debido a que ha logrado la autosuficiencia energética, pero eso no garantiza que ya no se adquiera energía de otras naciones, porque la compra también tiene que ver con el precio de esta y no solo con la capacidad de producción.

El funcionario aseguró que el gobierno continúa trabajando en aumentar el porcentaje de participación de las energías renovables en la matriz energética del país y que en ese línea está proyectada la finalización de una planta de energía eólica en Metapán, la cual comenzaría a funcionar desde diciembre.