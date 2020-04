Gobierno arremete contra los diputados

Joaquín Salazar

«Una vez más se confirma que algunos partidos políticos como ARENA y el FMLN están completamente desconectados del pueblo salvadoreño», dijo el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, ante el supuesto rechazó del Plan Económico presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa.

El Ejecutivo presentó la tarde de este viernes seis iniciativas: la Ley especial transitoria para facilitar la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta, el anticipo a cuenta del impuesto sobre la Renta y el Dictamen Fiscal en el Marco de la emergencia por COVID-19.

Además, la «Autorización al Órgano Ejecutivo para que gestione la obtención de recursos hasta por la cantidad de mil millones de dólares, la Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19. La Reforma al Decreto Legislativo N°608, destinos de los fondos que se obtenga por la colocación de los Titulos de Crédito Publico y la Prórroga del Decreto Legislativo N° 593 que contiene Ley de emergencia Nacional.

Ninguna de estás iniciativas obtuvo los votos necesarios para ingresar a discusión del pleno legislativo. La falta de estos votos fue debido a la gran cantidad de parlamentarios que faltó al Salón Azúl, como resultado de la noticia que hiciera público el Presidente de la República Nayib Bukele, de la supuesta sospecha de un caso de COVID-19 en la Asamblea. Diputados GANA, PCN y algunos diputados de ARENA no asistieron este viernes al palacio legislativo.

«Hay mucha gente que no saben qué hacer para el siguiente mes y quincena, y la Asamblea Legislativa tranquilo que no quiso conocer lo que nosotros llevábamos, no quisieron iniciar el proceso, no le están haciendo el favor al gobierno, sino a los pequeños empresarios y medianas empresas que no saben cómo van a pasar el siguiente mes, no sabemos porque no quisieron hacer lo que debían», afirmó Castro, quien no tomó en cuenta que fue el mismo Presidente Nayib Bukele quien ahuyentó anoche a los diputados al informar de la «sospecha de caso de COVID-19 en la Asamblea Legislativa».

Castro, quien alzó la voz, crítico que algunos diputados en la Asamblea Legislativa solo se limitaron a discutir y pelear contra el gobierno. Por lo que hizo un llamado para atender el llamado del pueblo salvadoreño. «Dejen de estar en estas ridiculeces que han caído y comiencen a estar con el pueblo. Aquí es la gente y el pueblo quién necesita las respuesta», agregó.