Gobierno aplica nuevas medidas de restricción a la movilización

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Tanto la persona designada por cada familia para las compras, como a quienes se les permite continuar trabajando, desde hoy deberán portar una carta de justificación con el objetivo de evitar ser retenidos por las autoridades y enviados a un centro de contención, debido a que el país permanece en cuarentena domiciliaria por 30 días, como una medida de impedir la propagación del COVID-19.

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta explicó que cada familia designará a una sola persona para salir un máximo de dos veces por semana, quien deberá justificar mediante una carta que es autorizada para la adquisición de alimentos y productos farmacéuticos, tratamientos médicos, mercados o supermercados, y abastecer de artículos de primera necesidad a su núcleo familiar. En el caso de las personas a quienes se les permite ir a trabajar, se requiere portar el carnet de la empresa, además de una carta del patrono; sin embargo, no hay un modelo de carta específica, simplemente el empleador debe extender un documento con datos generales, donde se autoriza al portador que está laborando, de lo contrario esa persona será retenida por las autoridades y enviada a cuarentena a un centro de contención.

“La cuarentena domiciliar tiene vigencia de 30 días y es de carácter obligatorio, si no tienen la necesidad de salir de sus casas, no lo hagan, no se expongan, no arriesguen a sus familias.

No se permitirá que nadie circule sin una carta de su trabajo o familia, esto incluye también a las empleadas domésticas; las personas que falsifiquen cartas serán procesadas judicialmente por falsedad de documentos”, enfatizó Argueta.

Entre las empresas que seguirán laborando están la industria textil y aquellas cuya finalidad sea la producción de bienes y servicios que se pueden usar en materia de salud y sean necesarios para la subsistencia durante la emergencia.

También están autorizadas las empresas de seguridad, gasolineras, transporte, medios de comunicación, hospitales públicos y privados, clínicas privadas, veterinarias, así como la cadena de distribución de todos los rubros señalados. El asesor jurídico de la Presidencia destacó que el país va a la vanguardia en el tema de prevención del nuevo coronavirus, pero si se comienzan a romper las reglas y los cordones epidemiológicos, se irán ampliando las medidas, a fin no solo de garantizar la salud, sino la vida de los ciudadanos.

Las empresas que continúan laborando tienen la obligación de verificar con termómetros la temperatura de sus empleados, si alguien llega con fiebre debe ser despachado.