Gianni Infantino responde con controversia a las críticas contra el Mundial a 24 horas de su inicio 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El presidente del organismo rector del fútbol a nivel mundial, Gianni Infantino, defendió con un discurso controversial la Copa del Mundo Catar 2022 ante las críticas occidentales que se han dado entorno al inicio del torneo por la violación a los derechos humanos, las condiciones de vida de Catar y las restricciones que el país anfitrión ha impuesto para el mundial.

“Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante”, dijo el presidente de la FIFA en conferencia de prensa está mañana.

Las críticas se dieron en un contexto donde, según medios europeos, miles de migrantes fallecieron en la construcción de los escenarios deportivos y adecuaciones para el evento deportivo, sumado a las restricciones de la comunidad LGBT+ y las malas miradas a las mujeres por los “estrictos cánones religiosos y culturales”. Además de que comunicaron que no será permitido ingerir alcohol o demostraciones de afecto en público.

Infantino aseguró que: “este es un requisito claro de la FIFA. Todos deben ser bienvenidos, todos los que vienen a Qatar son bienvenidos, independientemente de su religión, raza, orientación sexual o creencias. Todos son bienvenidos. Este era nuestro requisito y el estado de Qatar se apega a ese requisito”.