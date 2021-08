Gerson Martínez recibe asilo político en México por persecución política

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

El abogado defensor de Gerson Martínez informó en el Juzgado Segundo de Paz, que el exministro de Obras Públicas ha recibido la calidad de refugiado en México debido a la persecución política del actual gobierno contra todos los exfuncionarios de los gobiernos del FMLN.

El abogado llegó al Centro Judicial Isidro Menéndez y presentó un recurso de apelación en contra de la decisión tomada por el juez Segundo de Paz de decretar detención provisional.

El defensor de Martínez dijo que la apelación se basa en la falta de fundamento jurídico de lo resuelto por el juez y por no haber considerado, prácticamente, ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia.

Además, el abogado indicó que: “la resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal, sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa”.

También mencionó que para hacer del conocimiento de la población salvadoreña y el público en general, Gerson Martínez, ha recibido el estatus de refugiado, por persecución política en el Estado de México.

“En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución oficial del señor Gerson Martínez, es un perseguido político en El Salvador”.

Manuel Orlando Quinteros Aguilar, mejor conocido con el seudónimo de Gerson Martínez, según su currículo, es experto en finanzas públicas.

Además, se desempeñó como vicepresidente de la Asamblea Legislativa y presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

Fue concejal de la Alcaldía de San Salvador. Co – Fundador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Participó de organismos Centroamericanos para combatir la corrupción y la narcoactividad, entre otros.

Hace unas semanas fueron capturados y procesados la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía; el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres y el viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores. A todos se les acusa de haber recibido sobresueldos.

Entre los acusados también están el ex vicepresidente y ex presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; la ministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Polh; presidente de CEPA y ministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez, y el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y también se sigue proceso contra el exsecretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar.

La unidad especializada contra el lavado de activos acusó por el lavado de dinero a los exfuncionarios, por un monto de US$2, millones 643 mil.