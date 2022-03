Gerardo Awad lanza el bloque opositor «Unidos por El Salvador»

Samuel Amaya

Este miércoles, el expolítico de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gerardo Awad, hizo el lanzamiento del «Bloque Unidos por El Salvador». Con este pretende participar en las elecciones presidenciales de 2024.

A wad sostuvo que, desde el nacimiento de este movimiento se convierte en una “verdadera” oposición al gobierno de Nayib Bukele.

“A partir de ahora, este bloque se convierte en una verdadera oposición al Gobierno actual, una oposición que va a dar propuestas a los problemas que el GOES no logra resolver y a la vez, vamos a decirle la verdad al pueblo en las cosas que a veces no se dan cuenta o no saben”, detalló Awad.