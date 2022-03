Gerardo Awad busca competir en las presidenciales de 2024

Samuel Amaya

Este miércoles, el expolítico de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gerardo Awad hizo el lanzamiento del “Bloque Unidos por El Salvador”, con el que pretende participar en las elecciones presidenciales de 2024.

Awad sostuvo que desde el nacimiento de este movimiento, se convierte en una “verdadera” oposición al gobierno de Nayib Bukele. “Es fundamental en estos momentos que este bloque no solamente se prepare para participar en las elecciones presidenciales, sino que, a partir de ahora, este bloque se convierte en una verdadera oposición al Gobierno actual, una oposición que va a dar propuestas a los problemas que el GOES no logra resolver y a la vez, vamos a decirle la verdad al pueblo en las cosas que a veces no se dan cuenta o no saben”.

Según comentó Awad, desde que el gobierno actual tomó posesión, no ha existido en el país una oposición seria, concreta y que diga la verdad; en ese sentido el “Bloque Unidos por El Salvador se convierte en esa oposición”. “Quiero informarles desde ya que Gerardo Awad será el candidato a la presidencia de la República de El Salvador por el Bloque Unidos por El Salvador”, adelantó el político, en una conferencia de prensa vertida la mañana de este miércoles.

Añadió que la candidatura “es una gran responsabilidad”, pero es necesaria para “restaurar el orden constitucional de El Salvador”, haciendo referencia al debilitamiento de la democracia con el actual gobierno, ya que Bukele controla los tres órganos de Estado y el Ministerio Público.

En dicho bloque, existe una estructura general, y a nivel departamental están en proceso para conformar las directivas municipales y departamentales. Sin embargo, el Bloque participará únicamente para las elecciones presidenciales más no para las elecciones de diputados y alcaldes. Ambas se desarrollarán en 2024.

El bloque lo conformarán tres partidos políticos con los cuales, “ya se hicieron convenios y que ellos con sus dirigentes estarán haciendo público en su momento”, ya que según lo expresado por Awad, no se hacen público por el momento, “por el miedo, acoso que se está dando”.

Empero, recalcó: “puedo confirmar con certeza que ya tenemos tres partidos en el Bloque Unidos por El Salvador que iniciará en el territorio para escuchar a la gente y a llevar el mensaje”. Cabe mencionar que Awad compitió en las internas de ARENA en 2018 para ser uno de los precandidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, solo pasaron el filtro, Carlos Calleja, Javier Siman y Gustavo López.