GANHRI recomienda que PDDH sea re-acreditada con estatus A

Durante la sesión del Sub-Comité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), recomendó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sea re-acreditada con el estatus A, lo cual significa que cumple con los Principios de París.

Esa recomendación será remitida al Buró de GANHRI para su consideración final; y el informe se hará público de manera inmediata, después que dicho grupo colegiado haya adoptado la decisión final.

Según el titular de la PDDH, Apolonio Tobar, en estos tres años todo el accionar institucional ha estado en función de su mandato constitucional y del cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos, poniendo como centro la atención a las víctimas de cualquier afectación.

“Desde el inicio he sido objeto de un sistemático ataque propiciado por un grupo reducido de organizaciones no gubernamentales, que no han estado de acuerdo con la línea estratégica que impulsó un giro a la forma tradicional de cumplir con su mandato”, señaló Tobar.

Su más reciente acción fue pedirles a las autoridades de la GANHRI que se redujera el status a la PDDH, con lo cual demuestran que su interés nunca ha sido fortalecer la institución, sin embargo, como procurador convencido que el país necesita de una gobernabilidad efectiva, siempre ha sido respetuoso y tolerante del disenso constructivo.

Enfatizó que este período se ha caracterizado por ser permanentemente extraordinario, donde se presentaron cambios institucionales, legales y políticos como labor en plena pandemia generada por COVID-19, en las declaratorias de emergencia nacional; y en el Régimen de Excepción, que aún sigue vigente.

“Me queda la satisfacción, que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mantiene el estatus A que otorga la GANHRI, como muestra irrefutable de uno de los varios resultados de esta gestión: el reconocimiento y posicionamiento institucional internacionalmente, sobre la base del cumplimiento de los Principios de París”, sostuvo el funcionario.

Agradeció por el apoyo recibido de parte de la comunidad internacional acreditada en el país, a los organismos internacionales, a las diferentes INDH del continente americano, Organizaciones de Sociedad Civil que le han acompañado en esta institución.

La acreditación con estatus A es el resultado de los esfuerzos de este procurador durante su administración, junto al equipo de colaboradores, con el apoyo inter-institucional estatal, organismos internacionales y nacionales, así como el cuerpo diplomático acreditado en el país.