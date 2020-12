GAMBITO DE REY

Caralvá

Intimissimun

Si, ya sé… dirán Gambito de Dama la serie, pero no es el caso.

El otro ajedrez es la vida al borde del tablero, la experiencia vital e intuición en la experiencia del tiempo que tenemos en el horizonte generacional.

Usualmente siempre estamos jugando ajedrez con el mundo, replicando estrategias, tácticas o finales en diversas circunstancias sean: materiales, espirituales, capitalistas, socialistas, políticas, imaginarias etc. en general la vida es un gigantesco tablero de naciones realizando movimientos complejos como el caso de la pandemia, ahí vemos partidas políticas que semejan el viejo juego de los trebejos y los escaques.

El Gambito de Rey – desde mi opinión- se juega cuando finaliza el ajedrez para cualquier jugador profesional o amateur, entonces se encuentra con su individualidad, el hombre o mujer fuera de la mesa es una persona como otras, en ese instante se pregunta si la sed de ganar ha terminado o solo es una pausa para el siguiente torneo, si ha llegado al final de su carrera o deberá continuar en otro campo profesional sin el ajedrez, se trata de comprender que a pesar de ser campeón mundial no hay lugar más alto, ahí termina el mundo para él.

Entonces reflexiona que solo es un juego… solo un juego.

He denominado al artículo Gambito de Rey porque he visto la serie Gambito de Dama, interesante documento que justamente refleja el borde del tablero, la vida de una persona obsesionada con el Bullet, Blitz, Standard, Random, en línea, juego simple o simultáneo etc.

Existen motivos para jugar ajedrez porque eleva el nivel de concentración, educa al pensamiento hacia enfoques precisos, metódicos, sistemáticos, ordena la secuencia como la música de una orquesta sinfónica de torres, peones, alfiles, caballos, Rey y Reina contra otra orquesta similar con color diferente, esa exactitud es matemática, quizás más aritmética de suma y resta por ventaja positiva, lo cual implica en muchas ocasiones pérdidas de valor a cambio de metas finales, muy parecido a “capitales de riesgo” “inversiones peligrosas” “apuestas contra el valor de los seguros” “Bitcoin” y otros, esa conversión ocurre en el ajedrez al sacrificar piezas a cambio de una victoria dramática, en la vida ocurre lo mismo.

El Gambito de Rey no es mi apertura favorita, solo ilustro la oposición a Gambito de Dama y las palabras de los maestros rusos: todos los ajedrecistas deben graduarse en una carrera universitaria… el ajedrez de la vida no termina – aunque algunos dicen que uno en el ajedrez siempre pierde- se trata de ganar en el sistema capitalista, hacer bien la apertura, medio juego y el final con la tranquilidad de no tener deudas y disfrutar de tiempo para escribir al borde del tablero para observar el Skilling Open Chess sin nada que interrumpa tus silencios, sin covid y sin preocupaciones… se trata de un empate por lo menos, hasta la segunda temporada de Gambito de Dama.

Aunque algunos extremistas juran que la felicidad es: Pizza, Coca Cola y Ajedrez… ese trío no es inmutable, hay variantes que te llevan al mate en pocas jugadas…

amazon.com/author/csarcaralv