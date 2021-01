Intimissimun

GAMBITO DE REY II

Por Caralvá

Cada persona aspira a crecer en su campo preferido, esta situación “aspiracional” tiene como objetivo superar las dificultades de su entorno, diversas circunstancias surgen en ese momento, se trata de los años de formación académica, la construcción de largo plazo, las reglas, disciplina etc., es evidente que así como en la vida el deporte crece en cada persona, la dedicación (el autocultivo) se puede convertir en un virtud, arte, ciencia, conocimiento, comprensión, pero también puede transformarse en vicio, ocio, aislamiento social, frustración, obsesión, psicosis, paranoia y otros que en realidad son problemas de conducta conocidos, en otras palabras crecer es usar la inteligencia, “adaptarse al medio” y superarlo.

Muchos de esos elementos mencionados corresponden al Ajedrez, un mundo ampliado y reducido de 64 casillas, con enfoque unidimensional, bidimensional, tridimensional o más, según la disposición del tablero con sus piezas.

El elemento aspiracional en el ajedrez es la “sed de éxito”, si no se pude superar los dotes físicos naturales de ciertas personas, si tampoco se posee la habilidad innata de muchos deportistas, el ajedrez es una buena oportunidad, pero ese campo exige una disciplina similar a un consagrado concertista, al menos 8 horas de estudios diarios, disciplina con una condición económica solucionada, además la posibilidad de un entorno con una escuela de ajedrez desde la infancia, existen algunos casos excepcionales pero los profesionales de este deporte poseen estas características, además una orientación de generaciones experimentadas, al menos eso afirman algunas biografías de personalidades célebres en sus declaraciones.

Trascender en el ajedrez -desde mi punto de vista- es interactuar con la realidad y ganar esa partida, se trata entonces de un plan compatible más allá de lo inmediato, incluso ganar a la pandemia o en las peores circunstancias, ayuda mucho el pensamiento de largo plazo con las pequeñas ventajas “comparativas”, incluso en precarias condiciones, la vida al final no es pensar en el futuro, sino actuar en el ahora a paso firme aprendiendo del pasado y visualizando el triunfo estratégico, la vida es un juego impuesto por otros.

Trascender en el ajedrez es acertar en observar en otros jugadores reales (ajedrecistas, profesionales, médicos, militares, sacerdotes y muchos más) su vida con movimientos sociales en aciertos o infortunios, en ese caso también me he equivocado, uno comete errores ¡por supuesto! pero si el adversario (los observados) se equivocan más, ganas el juego, lo mismo en la sociedad, religión, filosofía, salud etc. así jugamos ajedrez para ganarnos la vida, ganar en tiempo.

Trascender es comprender por ejemplo: El álbum FIDE, Enciclopedia of Chess Ending/Matanovic, Cien miniaturas rusas/Clarke, Chess/Polgár… es una interacción para toda la vida, aunque para ganar el futuro en presente, se debe poseer el producto visible profesional que otorga dinero, capital, estabilidad, familia, en síntesis, una vida burguesa (revolucionaria, política, mística) … si así lo prefieres.

