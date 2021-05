Futbolista brasileño Neymar califica de absurdas acusaciones de Nike

Brasilia/Prensa Latina

La estrella brasileña de fútbol Neymar calificó de absurdas las acusaciones de la marca Nike sobre el cierre de su contrato por declinar contribuir con una investigación acerca de una denuncia de agresión sexual.

‘Afirmar que mi contrato acabó porque no contribuir de buena fe con una investigación es absurdo, mentiroso’, escribió en la red social Instagram el delantero del club París Saint-Germain, quien permanece concentrado con la selección nacional en Río de Janeiro.

El deportista refutó la versión de Nike y señaló que no tuvo la oportunidad de defenderse.

‘No se me dio la oportunidad de defenderme. No se me ha dado la oportunidad de saber quién es la persona ofendida. Ni siquiera la conozco’, indicó. Reiteró que ‘nunca he tenido ninguna relación. Ni siquiera tuve la oportunidad de hablar, de conocer las verdaderas razones de su dolor. Esta persona, una empleada, no estaba protegida. Yo, un atleta patrocinado, no estaba protegido’, subrayó.

Según una publicación del Wall Street Journal, la empleada de Nike reveló a sus colegas y amigos que Neymar trató de obligarla a practicar sexo oral en una habitación de hotel durante su estancia en Nueva York.

La marca indicó que el supuesto incidente habría ocurrido en 2016, siendo denunciado dos años después.

De acuerdo con la empresa, la empleada se mostró reacia a denunciar al jugador en un primer momento. Por lo tanto, Nike optó por respetar la confidencialidad y no se expresó sobre el incidente.

Más tarde, ella cambió de opinión y Nike abrió una investigación independiente. Las indagaciones se consideraron no concluyentes.

Aun así, la decisión de rescindir el multimillonario contrato del futbolista partió del proveedor de material deportivo tras la empresa comenzar a investigar la acusación realizada por la empleada.

Lo que motivó el cese, según la marca, fue la postura del jugador, quien se habría negado a cooperar.

En el momento de la ruptura, Nike no había dado detalles sobre el motivo del fin de la asociación. Neymar tenía contrato con la compañía desde los 13 años.