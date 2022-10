Funes asegura que FGR no puede evidenciar su culpabilidad en el Caso el Chaparral

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la audiencia preliminar contra el expresidente de la República Mauricio Funes y otros imputados por el “Caso Chaparral” iniciará el 14 de noviembre.

Funes por su parte, a través de su cuenta de Twitter, indicó que Delgado planteó que gracias a las reformas aprobadas por el oficialismo, los ex funcionarios se enfrentarán al proceso judicial donde son acusados de supuestamente desembolsar $45 millones a ASTALDI, empresa extranjera a quien se le adjudicó la construcción de la presa El Chaparral.

El proceso judicial se había pausado en septiembre pasado porque el Ministerio Público realizó un chequeo médico al empresario Miguel Menéndez, también involucrado en el proceso.

El expresidente Funes a través de su cuenta de Twitter consideró que ha sido acusado “injustamente” de actos de corrupción que no ha cometido. “La mejor prueba de que se trata de acusaciones infundadas y arbitrarias es que después de cuatro años de investigaciones de parte de tres Fiscalías diferentes no han podido demostrar nada en mi contra. A eso se deben las recientes reformas penales que ha celebrado el Fiscal. En el caso Chaparral, las supuestas pruebas en mi contra fueron rechazadas por el perito financiero nombrado por el Juez. El peritaje no encontró ninguna evidencia de que haya recibido dinero de ASTALDI”.

Según planteó Funes, la única opción para condenársele es que la ley permita continuar con el proceso en ausencia del imputado, nombrando un abogado defensor del Estado que responda a sus intereses y que no haga nada para defenderlo de acusaciones infundadas. “La idea es condenarme a como dé lugar”, acentuó el expresidente de izquierda.

El exmandatario informó que para que una reforma sea aplicable de modo retroactivo tiene que ser declarada por la Asamblea Legislativa como de orden público, de lo contrario, solo puede aplicarse a casos nuevos, de ahora en adelante, pero no a procesos anteriores a su aprobación. El caso “Chaparral” fue iniciado en 2020.

“Si el Juez 4o. de Instrucción ha convocado a una audiencia preliminar a pesar de que la reforma penal no tiene vigencia para el caso Chaparral y todos los procesos judiciales iniciados antes de la entrada en vigor de la reforma es que ya hay, como suele decirse, tamal armado”, concluyó el exmandatario Funes.