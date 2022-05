Fundación Edificando Vida lanza fase II de detección de cáncer

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Con el objetivo de identificar diagnósticos tempranos de cáncer de mama en mujeres salvadoreñas, la Fundación Edificando Vida con apoyo de una empresa privada y Fundación Salvadoreña para la Salud y Desarrollo Humano (FUSAL), lanzaron la fase II del Programa de acceso oportuno a las pruebas de detección temprana fase II”, donde se pretende alcanzar un rango de cinco mil mujeres de alto riesgo en el departamento de La Libertad.

Según información de Global Cancer Observatory, en el año 2020 el cáncer de mama ocupó el primer lugar de causas más frecuentes de cáncer en mujeres y fue la principal causa de muerte por cáncer en El Salvador.

“Estamos muy contentos de poder bendecir a muchas mujeres con este proyecto, ahora en su fase II, el año pasado 419 mujeres del municipio de Zaragoza fueron beneficiadas en la fase I, siempre lo hemos dicho, un diagnóstico temprano puede salvar vidas, y eso es lo que haremos con este programa”, destacó la directora ejecutiva de la Fundación Edificando Vidas y sobreviviente al cáncer, Marcela Carrillo.

Con la implementación de la fase II del programa se beneficiará a aproximadamente cinco mil mujeres en factores de riesgo que no tienen acceso a diagnóstico temprano de la enfermedad, en los municipios de Comasagua, Chiltiupán y Tamanique, del departamento de La Libertad, de acuerdo a la fundación.

Laura López, sobreviviente al cáncer, fue diagnosticada con la enfermedad durante la cuarentena que se decretó a raíz del COVID-19, junto a la situación económica, le dificultó el proceso de tratamiento en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la llevó a conocer la Fundación Edificando Vida, dónde le dieron atención a su caso.

“En el mes de febrero de 2020 fui diagnosticada con cáncer de mama, ahí comenzó mi lucha, fui sometida en esa etapa a 19 quimioterapias y 25 radioterapias, en el mes de agosto me anunciaron que debían hacerme una vasectomía radical, porque de ahí dependía mi vida, por las circunstancias el ISSS no podía cumplirme y en ese momento, económicamente hablando, yo no podía cubrir la vasectomía en el sector privado, a pesar de las circunstancias y de lo duro que había sido me sentía acogida y protegida por la fundación”, relato la beneficiaria.

La directora ejecutiva de FUSAL, Karla Segovia, sugirió a las mujeres salvadoreñas que es importante aprender a autoexplorarse, al sentir algún objeto extraño o algo diferente en el cuerpo, no normalizarlo y buscar una consulta, a fin de determinar si esto puede ser una señal temprana de cáncer.